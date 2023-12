Ringer-Projekt KG Dürbheim/Mühlheim II wird zur Erfolgsgeschichte

Erst bremste die Corona-Pandemie die neu gegründete Kampfgemeinschaft der Mühlheimer mit den Dürbheimer Ringern aus, doch nun entpuppt sich das Projekt KG Dürbheim/Mühlheim II als Erfolgsgeschichte. In der Bezirksklasse Schwarzwald/Alb/Bodensee feierte die Mannschaft um Trainer Andreas Wenzler vorzeitig den Meistertitel.

In der Saison 2020 ging die Kampfgemeinschaft des VfL Mühlheim und des SV Dürbheim an den Start. Die Mühlheimer Ringer hatten zuvor vier Jahre lang mit dem ASV Nendingen eine Kampfgemeinschaft gebildet. In der vergangenen Jahr belegte die neu formierte KG am Ende der Bezirksklasse den dritten Platz. Heuer strebten die KG-Ringer die Tabellenspitze an und feierten am vergangenen Wochenende beim 32:4-Heimsieg gegen den KSV Vöhrenbach II die Meisterschaft einen Kampftag vor dem Ende der Saison. Dabei blieb die KG in elf Kämpfen nicht nur unbesiegt, sondern gab mit 22:0 Punkten nicht einen Zähler ab. Die Bilanz: 271:56 Ringerpunkte.

„Wir hatten uns vor der Saison eher auf dem dritten Platz gesehen, weil wir in der vergangen Serie nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen hatten. Entscheidend dafür, dass wir nicht verloren haben, war aber: Wir hatten keine Verletzungen zu beklagen wie im Vorjahr“, ordnet KG-Trainer Andreas Wenzler den Erfolg ein. Und damit meint er nicht nur Verletzungen bei den Ringer der Reserve, sondern auch keine Verletzungen im Kader der ersten Mannschaft, die in der Oberliga ringt. Müssen verletzungsbedingt Ringer aus der zweiten Reihe aufrücken, fehlen diese Stammkräfte in der Bezirksklasse.

Auch habe sich die neu zusammengestellte Mannschaft weiterentwickelt, sagt Wenzler. Der Hauptteil der Ringer stamme zwar aus Dürbheim, doch die neuen Kollegen aus Mühlheim hätten sich schnell eingefunden. „Es ist da etwas zusammengewachsen. Man kann sich auf die Jungs verlassen; es gibt da keine Lagerbildung“, betont Wenzler. „Weitere Faktoren für den Erfolg: Wir haben uns auf der Matte cleverer und uns disziplinierter über das ganze Jahr verhalten. Das hat es im Endeffekt ausgemacht“, so der KG-Coach, der gemeinsam mit Pascal Mattes die erste und die zweite Mannschaft des SV Dürbheim betreuen. Zudem hat Wenzler den Faktor des „Underdogs“ als Baustein des Erfolges ausgemacht. „Unser großer Vorteil in dem Zirkus ist, dass wir mit Dürbheim das kleine Dorf sind. Wir sind immer gleich und auf dem Boden geblieben. Wir sind ein eingeschworenes Team. Und davon zehren wir“, erklärt er.

Gemeinsam mit Pascal Mattes (30) bildet Andreas Wenzler (33) ein Trainergespann, das nicht unterschiedlicher sein könnte. Gilt Wenzler unter den Ringer als der „Taktik-Tüftler“, der akribisch Kampfstatistiken studiert, vergleicht und auswertet und so den Matchplan und die Strategie vorgibt, so ist Pascal Mattes für die Emotionen und den Antrieb zuständig. „Ja, das machen andere Ringertrainer ja auch, aber ich schaue mir vielleicht die Kampfstatistiken ein wenig genauer an als Pascal und gehe gern mehr Risiko ein. Dafür ist Pascal der Trainer, der aktiv mitringt und die Jungs in der Kabine heiß macht“, beschreibt Wenzler die Aufgabenverteilung.

Nun liegt der Fokus des Trainer-Duos aber klar auf dem Klassenerhalt des SV Dürbheim in der Oberliga. Dazu sind alle Augen auf den Showdown am 15. Dezember gerichtet, wenn der AC Röhlingen am letzten Kampftag zu Gast ist und dann letztendlich der Klassenerhalt auch aus eigener Kraft geschafft werden kann. Sofern es nicht bereits am vorletzten Kampf der Saison rechnerisch feststeht, dass das „kleine Dürbheim“ den Großen der Liga getrotzt hat.

Für die KG wird es in der kommenden Saison eine Liga höher weitergehen. Wohin dann die Reise führt, wird von vielen Faktoren abhängen - nicht zuletzt, ob die Athleten verletzungsfrei bleiben.