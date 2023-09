Das erste „Bergfest - Open Air“ ist am Samstag erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Musik passte, die Atmosphäre ebenso — so konnte Tim Bockmüller mit seiner Eventart Production als Veranstalter die Premiere seines ersten Bergfestes unter freiem Himmel als Erfolg verbuchen.

Festivaldorf entsteht

Bockmüller verwandelte schon in der Vorbereitung mit der Anordnung der Stände die Freifläche auf dem Risiberg in ein Festivaldorf. Es gab Stände mit Essen und Getränken, aber auch eine Fotobox und sonstige Attraktionen, die zu einem Festival gehören. Die Hauptbühne stand an vorderster Front.

Der Plan ging auf. Die Besucher verteilten sich am Nachmittag zunächst über das gesamte Festivalgelände, entweder sitzend am Boden, mit einem kühlen Getränk in ihrer Clique oder in den Klappstühlen — stressfrei abhängen war zunächst angesagt. Das war vor allem möglich, weil das Wetter mitspielte: sommerliche aber angenehme Temperaturen und von Regen und Gewittern keine Spur. Es war also alles angerichtet für eine erfolgreiche Premiere.

Verschiedene Bühnen und DJs

In Sachen Musik gehörten die Bühnen die ersten Stunden den DJs — dazu zählte die Partybühne im Eingangsbereich und die große Hauptbühne am anderen Ende des Festivalgeländes. Das Relaxen der Besucher in den Anfangsstunden änderte sich allerdings als DJ Wayne und DJseamless auf der Hauptbühne langsam aber sicher die Welthits auflegten.

Die ließen sich nicht lange bitten, denn aus allen Ecken zog es immer mehr Leute tanzend vor die Bühne. Spätestens als die DJs am Mischpult aus dem Hit „Superstars“ von Jamelia alles herausholten, stand beim „Bergfest — Open Air“ die Musik im Mittelpunkt des Geschehens — und daran änderte sich auch im weiteren Verlauf nichts mehr. Der Umschwung vom Abhängen zum Abfeiern glückte.

Künstlerin aus Spaichingen

Nach dem die DJs ihren Teil erfüllten, betrat eine Musikerin die Bühne, die noch nie zuvor vor einem so großen Publikum einen Auftritt hinlegte — Lea Palilla. Die Spaichingerin schlug mit ihrer Gitarre die leisen und gefühlvollen Töne an und genoss auf dem Risiberg den Heimvorteil. Mit ihrer Stimmfarbe und auch der Qualität ihres Auftritts hatte sie keine Anlaufschwierigkeiten.

„Supergirl“ von Reamonn und „Stand by me“ von Ben E. King lösten viel Applaus aus — und auch mit ihrer Ukulele wusste sie sich sitzend in Szene zu setzen. Dem Publikum gefiel es genauso wie ihr erstes eigenkomponiertes Lied „Bleib wie du bist“. Wie die 23–Jährige ihren Fans mitteilte, sei dies ein Meilenstein für sie in ihrer Musikkarriere gewesen und ein Geburtstagsgeschenk für ihre Schwester.

Je später der Abend, desto mehr rückten neben der Musik die Lichteffekte rund um die Hauptbühne ins Spiel. Die über die Region hinaus bekannte Band Edelrock heizte den Festivalbesuchern ordentlich ein. Bei „Major Tom“ fühlten sich nicht nur die sechs Vollblutmusiker sondern auch die Besucher „völlig losgelöst von der Erde“. Bei „You Shook Me All Night Long“ gab es kein Halten mehr, bei den Besuchern, die sich nahezu ausnahmslos nun vor der Bühne abfeierten. Mit diesen Songs gelang Edelrock ein Höhepunkt des Bergfestes.

Das sagen die Zuschauer

Von der ersten Reihe aus verfolgte Anna Schuhmacher mit ihren Freunden die Auftritte Edelrock und Lea Palilla. „Ich war schon mehrmals auf dem Bergfest und wollte unbedingt auch beim Open Air dabei sein."

Ich fand den Auftritt von Lea einfach genial. Die Stimmung und ihre Stimme haben einfach super gepasst. Festivalbesucherin Anna Schuhmacher

Sie fügt hinzu: „Ich finde das Event im Allgemeinen sehr bemerkenswert. Der Veranstalter hat es meiner Meinung nach geschafft, eine Festival–Atmosphäre zu erzeugen. Man merkt hier vor allem bei Tageslicht, dass es einfach einen Bergfest–Charakter hat.“

Anreise läuft reibungslos

Anna Schuhmacher war nur eine von sehr vielen Besuchern, die den Shuttle–Bus nutzte, denn nur wenige Besucher sind mit dem eigenen Auto angereist.

Ein Stau oder Chaos mit PKWs gab es auf dem Risiberg deshalb nicht: „Die Fahrt mit dem Shuttlebus hat super geklappt. Und damit fahre ich mit meinen Freunden auch wieder zurück. Ich fühle mich mit diesem Angebot sehr sicher, genauso sicher fühle ich mich auf dem Gelände. Es sind überall Sicherheitsleute hier“, findet die 17–Jährige.

„Da das Festivalgelände nicht so überfüllt ist, kann man sich gemütlich mit seinen Freunden irgendwo hinsetzen und Pause machen“, erklärte Anna Schuhmacher, bevor sie wieder den Blick Richtung Hauptbühne richtete

Das sind die Headliner

Denn dort knüpfte mit seinen pinken Haaren der Rebell von „Lostboi Lino“ nahtlos mit eigenen Songs wie „halb 5“ oder „Designer“ an den Auftritt von Edelrock an, stimmte mit seinen Texten auch nachdenklich und ließ sich auf der Bühne künstlerisch und in Sachen Genre in keine Schublade stecken. Auch vom Outfit präsentierte er sich zunächst in dicker bunter Jacke, später dann mit nackten Oberkörper — bunt!

Und genauso abwechslungsreich und lautstark ließ Boris W den Risiberg beben. Jede Menge Lichteffekten verstärkten seinen geballten Remix. Die Festivalbesucher waren aus dem Häuschen und rissen die Hände passend zum Beat nach oben.

Den Risiberg hatten auch OBS (Ostblockschlampen) — ein deutsches DJ–Duo fest im Griff. Auch sie beschallten wohl nicht nur das Festivalgelände, sondern auch Dürbheim oder Teile von Tuttlingen dürften den lautstarken aber qualitativ gelungenen Sound der Beiden zu hören bekommen haben.

An den nicht enden wollenden Auftritt knüpfte nahtlos ein kurzes aber dafür umso mehr beeindruckendes Feuerwerk neben der Hauptbühne an, das den offiziellen Schlusspunkt einer durchweg gelungenen, bunten und lautstarken Veranstaltung setzte.

Restlos begeistert zeigte sich auch Michael Mattes aus Dürbheim. „Die Aufmacher war erste Klasse und die Kulisse herausragend. Ich habe die Atmosphäre als locker empfunden und auch in Sachen Musik habe ich ein breites Spektrum zu hören bekommen. Ich bin mehr als positiv überrascht“, teilte uns der 35–Jährige mit, der von einer Wiederholung des Bergfest nicht abgeneigt wäre.