Klassenerhalt in der Oberliga wird für den SV Dürbheim greifbarer

Die Vorrunde haben die Ringer von Oberligist SV Dürbheim hinter sich ‐ und das mit einer sehenswerten und überraschenden Bilanz. Denn der Außenseiter liegt mit sechs Punkten mehr als im Soll. Die Mission Klassenerhalt nimmt immer realistischere Formen an.

Patrick Kupferschmid, Sportvorstand Ringen beim SV Dürbheim, ist nicht nur voll des Lobes für seine Mannschaft, sondern wittert auch eine Sensation: „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Klasse halten, ist größer geworden. Aber das wird eine enge Kiste bis zum Schluss werden.“

Dafür müsse bis zum letzten Kampf alles gelingen, das Verletzungspech sich tunlichst fern halten. Denn: „Unser Kader ist in der Breite nicht so komfortabel ausgestattet, wie der der Großen der Liga. Wenn beim SC Korb ein Stammringer ausfällt, rückt ein gleichwertiger nach. Da fährst du hin und hast den Kampf bereits verloren, bevor er überhaupt angefangen hat“, beschreibt Kupferschmid die realen Klassenunterschiede in der Oberliga. So könnte es für den SV Dürbheim am 15. Dezember zum großen Showdown kommen, wenn der AC Röhlingen am letzten Kampftag der Saison nach Dürbheim reist. „Dann heißt es hop oder top!“, so Kupferschmid.

Rückblick: Sechs Zähler hat der SV Dürbheim bereits eingeheimst. Gegen den Gegner am kommenden Wochenende, den TSV Ehningen, verlor man beim Saisonauftakt mit 8:25 ‐ wie erwartet. Auch dem SV Fellbach mussten sich die Dürbheimer beugen (14:28). Den ersten Sieg ‐ sogar auswärts ‐ feierte der Aufsteiger beim SV Ebersbach mit 17:12. Hernach folgte die knappe 14:18-Heimniederlage gegen den TSV Herbrechtingen, die jedoch im Nachhinein am „grünen Tisch“ als Sieg für Dürbheim gewertet wurde und somit unerwartet zwei Punkte zur Folge hatte. Ein Herbrechtinger Ringer hatte seinen Kampf wegen Übelkeit aufgegeben. Laut den Statuten muss eine Aufgabe durch eine Verletzung aus dem Kampfverlauf heraus begründet sein. Der Kampfrichter sah dies nicht so. „Das kam für uns völlig überraschend, wir hatten auch gar keinen Protest eingelegt“, erinnert sich Kupferschmid. Unverhofftes Glück. Die Kämpfe gegen die KG Dewangen/Fachsenfeld (9:24) und den SC Korb (0:40) gingen beide verloren. Beim AC Röhlingen feierte der SV Dürbheim zuletzt einen knappen 12:11-Auswärtssieg.

Je knapper der Ausgang, desto größer wird die Chance für den Außenseiter, Matches zu gewinnen. „Wie die Jungs sich schlagen, das ist der Wahnsinn“, lobt der SVD-Funktionär seine Mannschaft. Denn die Hobbyringer müssen in der Liga jede Woche aufs Neue an ihre Leistungsgrenze gehen, damit der Traum Wirklichkeit wird. „Wir sind eine Einheit, jeder kämpft für jeden. Die Athleten kennen sich gut. Jeder gibt Gas, auch wenn der Gegner noch so unbesiegbar erscheint. Das ist unser größtes Pfund“, sagt Kupferschmid. Zudem sei man ohne schwerere Verletzungen durch die Vorrunde gekommen.

Stellvertretend für die Leistung der Mannschaft hebt Kupferschmid zwei Ringer hervor. Valentin Zepf (Jahrgang 1996). Mit 86 Kilogramm Körpergewicht tritt er in dieser Saison bislang in der 98kg-Klasse im Freistil an und „manchmal sogar im Schwergewicht“, betont Kupferschmid. Dass er dabei meist unterlegen ist, das wissen Trainer, Sportler und und die Mannschaft. „Die Mannschaft sieht das, wie er sich in den Dienst der Sache stellt. Und das trägt das gesamte Team“, sagt der SVD-Vorstand. Denn in der Vorrunde brachte er bereits zwei Kämpfe über die Zeit, versagte den Gegnern eine höhere Punkteausbeute. Gegen den KSV Musberg gab er sogar nur einen Mannschaftspunkt an seinen Gegner Angelos Apostolidis ab.

Jahrgang 2009 ist David Meßmer, der im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm auf die Matte geht. „Er muss sein Gewicht halten, und das macht er eisern. Und er hat gegen die KG Dewangen/Fachsenfeld seinen ersten Sieg in der Oberliga eingefahren. Die beiden machen eine Wahnsinnsentwicklung durch“, schwärmt Kupferschmid.

Nun geht es also in die Rückrunde, die für den SV Dürbheim mit einem Heimkampf am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr gegen den TSV Ehningen beginnt. So übermächtig der Gegner auch sein mag, „wir orientieren uns an unseren Einzelergebnissen. Und im Gegensatz zu 2015, als wir aufsteigen mussten, nehmen wir als amtierender Verbandsligameister den Kampf auch an. Das war damals anders“, verbreitet Kupferschmid positive Stimmung. Denn abgerechnet werde sowieso ganz am Ende der Saison.