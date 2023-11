Klarer Auswärtserfolg für die KG

Die Oberligaringer der KG Dewangen/Fachsenfeld haben dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 20:11 beim SV Dürbheim gewonnen.

In der Klasse bis 57 Kilogramm griechisch-Römisch musste sich Obaidullah Besmella von der KG aufgrund einer Unachtsamkeit Kastriot Sedolli auf Schulter geschlagen geben (0:4 aus sicht der KG). Diese Unachtsamkeit glich Max Knobel in der Klasse 130 Kilogramm Freistil kurz darauf schon wieder aus. Max Knobel konnte hier Valentin Zepf noch vor der Pause besiegen und seinen Gegner ebenfalls schultern (4:4). In der Klasse bis 61 Kilogramm ließ Dimitru-Alin Spiridon von der KG ebenfalls nichts anbrennen und lieferte in regelmäßigen Abständen Punkte, was zuletzt in einem Überlegenheitssieg über David Meßmer endete (8:4). KG-Neuzugang Samuel Guerrero Santana integriert sich immer besser in die Mannschaft und liefert auch den gewünschten Erfolg ab. Mit Marco Fernando Bedon hatte Samuel Guerrero Santana einen starken Gegner in der Klasse bis 98 Kilogramm griechisch-römisch gegen sich. Der KGler konnte sich aber sehr gut behaupten und in einem umkämpften Kampf einen 10:4-Punktsieg erringen (10:4). In der Klasse bis 66 Kilogramm konnte die KG keinen Ringer stellen, so wurde Marian Steinhart aus Dürbheim kampfloser Sieger (10:8).

Ein weiterer Punktegarant in der Klasse bis 86 Kilogramm Freistil ist André Winkler. Er liefert eine starke Saison ab und fackelte auch im Kampf gegen Andreas Wenzler nicht lange. Er wurde technischer Überlegenheitssieger (14:8). Einen Spitzenkampf konnten die Fans in der Klasse bis 71 Kilogramm Freistil bewundern. Hier erkämpfte sich Karoly Kiss von der KG einen umkämpften 9:2-Punktsieg gegen den starken Stefan Dobri. (16:8). In der Klasse 80 Kilogramm griechisch-römisch stand für Dragan Markovic von der KG eine schwiergie Aufgabe an. Sein Gegner war Michael Kalmbach. Die Angriffe von Dragan Markovic blieben erfolglos und so musste der Wellland-Ringer eine 0:7-Punktniederlage hinnehmen (16:10). Einen ebenfalls schweren Stand hatte Yannick Kraus in seinem Kampf gegen Pascal Mattes. In einem teils sehr umkämpften Mattenduell schien der Schiedsrichter teilweise überfordert und verteilte die Punkte nicht immer nachvollziehbar. Yannick Kraus konnte so eine knappe 10:11-Punktniederlage nicht verhindern (16:11). Im letzten Kampf des Abends wurde Nicklas Haßler von der KG kampfloser Sieger. Somit siegte die KG mit 20:11. An diesem Samstag ist die KG zu Gast beim SC Korb. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr.

Die Reservemannschaft der KG Dewangen/Fachsenfeld musste in der Ringer-Landesklasse eine sportliche 12:23-Niederlage gegen die KG Königsbronn/Faurndau hinnehmen. Teilweise verletzungsbedingte KG-Ausfälle konnten nicht ausgeglichen werden, aber auch starke Gegner in den mittleren Gewichtsklassen führten zur Niederlage. Die zweite Mannschaft etabliert sich aber dennoch sehr stark im oberen Mittelfeld. Die Einzelkämpfe in der Übersicht: 57 Kilogramm: Felix Weingart von der KG wurde kampfloser Sieger. 130 Kiogramm: Lars Eckstein musste eine Schulterniederlage gegen Richard Rhein hinnehmen. 61 Kilogramm: Lorenz Sturm kassierte eine Schulterniederlage gegen Stefan Hoss. 98 Kilogramm: Peter Eckstein wurde Überlegenheitssieger gegen Abdel Baser Mohammadi. 66 Kilogramm: Norik Lutz kassierte eine Schulterniederlage gegen Marc Hieber. 86 Kilogramm: Jan Musial feierte einen Schultersieg über Lais Reingen. 71 Kilogramm: Luca Seibold musste eine Überlegenheitsniederlage gegen Maschuk Mohamadi hinnehmen. 80 Kilogramm: Ben Hetze aus Königsbronn wurde kampfloser Sieger. 75 Kilogramm: Rollah Tajik verlor nach Punkten gegen Oliver Schuler. Am Ende gewannen die Gastgeber mit 23:12.