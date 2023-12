Junge Perspektiven im Dürbheimer Gemeinderat

Zum ersten Mal in der Geschichte des Dürbheimer Gemeinderates fand in der jüngsten Sitzung eine Bürgerfrageviertelstunde für Jugendliche statt. Fünf Jugendliche fanden sich zu der Sitzung ein. Bürgermeisterin Heike Burgbacher freute sich, dass die Jugendlichen Interesse an der Kommunalpolitik gefunden haben und erteilte ihnen das Wort. Etwas schüchtern stellten sie die Frage, ob nicht eine Pumptrack Anlage, eine speziell künstlich angelegte Mountainbikestrecke, gebaut werden könnte. Das Ziel ist es, unter Ausnutzung des stark welligen Längsprofiles ohne Treten durch koordinierte, „pumpende“ Auf- und Abwärtsbewegungen des Körpers Geschwindigkeit zu erzeugen. Auch könnten sich die Jugendliche einen Skatepark vorstellen. Allerdings sind der Bau und die Instandhaltung mit Kosten verbunden. „Ich kann euch daher keine Versprechungen machen“, betonte Bürgermeisterin Heike Burgbacher.

Die Narrenzunft Wallenburger musste aufgrund diverser Wechsel im Zunftrat neue Ornate bestellen. Dabei wurden soweit wie möglich vorhandene Kleidungstücke wiederverwendet. Dennoch ist es erforderlich , einige Neubestellungen vorzunehmen . Leider sind die Preise um 20 bis 25 Prozent gestiegen, sodass mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 4670 Euro zu rechnen ist. Daher wurde ein Antrag an die Gemeinde gestellt, die Narrenzunft für die Anschaffung finanziell zu unterstützen. Bei einer Enthaltung wurde beschlossen einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro zu gewähren.

Ein weiterer Zuschussantrag wurde von der DRK Ortsrgruppe Dürbheim gestellt. Es geht um die Anschaffung von Handsprechfunkgeräten im Zuge der Umgestaltung des Funkverkehrs im DRK-Kreisverband von analog auf digital. Die bisherigen sechs Handsprechfunkgeräte der DRK Bereitschaft Dürbheim haben ihre Lizenzen verloren und sind nicht mehr funktionsfähig. Zusätzlich müssen die vorhandenen elf Funkmeldeempfänger umprogrammiert werden, wofür Kosten in Höhe von 100 Euro pro Stück anfallen. Es wurde einstimmig beschlossen, drei Handsprech-Funkgeräte in Höhe von 3600 Euro zu beschaffen , welche aber im Besitz der Gemeinde bleiben. Hinzu kommt noch ein Zuschuss in Höhe von 1100 Euro für die Umprogrammierung der Meldefunkempfänger..

Ein weiter Bittsteller an die Gemeinde sind die Motorradfreunde Dürbheim. Diese planen in ihrem Clubraum auf Grund eines Wasserschadens eine neue Küche einzubauen. Hierzu ist es notwendig, neue Wand-Boden und Deckenbelege anzubringen, sowie neue Sanitär- und Elektroinstalltionen vorzunehmen. Alles in allem wird die Investition sich auf 14.000 Euro belaufen. Konkret wurde um einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro gebeten. Dieser Bitte wurde von den Räten nicht stattgegeben. Bei zwei Gegenstimmen wurde beschlossen ein Zuschuss in Höhe von 1000 Euro zu gewähren.

Auch die Inflation und steigende Preise gehen nicht an Dürbheim vorbei. So wird die Wassergebühr vom 1. Januar 2024 um 0,58 Euro pro Kubikmeter erhöht was einem Endpreis von 3,44 Euro entspricht. Auch die Abwasserqebühr wird erhöht. Die Schmutzwassergebühr wird um 0,31 Euro auf 3,53 Euro angehoben.