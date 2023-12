Kaum ist Weihnachten vorbei, geht es in schnellen Schritten der Fasnet zu. Und die findet in Dürbheim schon am 13. Januar einen ersten Höhepunkt: Der Hexentanz der Wallenburger Zunft feiert mit einer „Hexennacht“ das 30-jährige Bestehen. Damals, Anfang der 90er-Jahre, waren die akrobatisch wilden Tänze der Hexen noch relativ neu in der Fasnet-Landschaft.

„Ich war damals Zunftmeister“, erinnert sich Theo Vopper an jene Zeit, als die Wallenburger Zunft in ihrer heutigen Form 20 Jahre alt war (die Fasnet selbst ist in Dürbheim schon viel älter). Vopper war damals auch Mitglied der Brauchtumskommission des Narrenfreundschaftsringes Schwarzwald-Baar-Heuberg und wollte auch das Brauchtum der noch jungen Zunft - nachdem 1985 die Wallenburger bereits einen eigenen Dürbheimer Narrenmarsch erhalten hatten - mit einem Tanz bereichern.

Der Hexentanz ist besonders sportlich

„Die einen hatten schon ihre Brauchtumstänze, Deilingen-Delkhofen etwa hatte den Köhlertanz.“ Das ist aber eher ein traditioneller Brauchtumstanz, bei dem die Figuren gemessen über die Bühne schreiten und die Sagen und Geschichten darstellen, die der jeweiligen Narrenfigur zu Grunde liegen.

Das war die erste Hexentanzgruppe um Maria Bronner Anno 1994 (Foto: Narrenzunft )

Zunächst war es die Idee, Wallenburger und Hexen zusammen auf die Bühne zu bringen. Aber hier konnte kein überzeugendes Konzept gefunden werden, und so blieb es beim reinen Hexentanz, der dafür aber um so bewegter und sportlicher werden konnte.

Kaltes Feuer aus dem Norden

Auch die Idee, eine Einzelfigur, den Ziegenbock, einzuführen, scheiterte letztlich an den Kosten. Allein die Maske hätte damals schon rund 1200 Mark gekostet. „Da haben wir auf die Einzelfigur verzichtet.“

Hexe schleichend im Wald im Nebel. (Foto: Nicole Staffa-Zepf )

Das „Lagerfeuer“ der Hexen wurde mit Trockeneis - auf -80 Grad herab gekühltes CO2 - erzeugt. „Das musste damals über die Bundesbahn aus Hamburg, oder woher das kam, angeliefert werden“, erinnert sich Theo Vopper, „und war eine sehr gefährliche Sache. Da durfte man auf keinen Fall einen Finger rein stecken.“

Eine Anpassung des existierenden Hexen-Häs an die Erfordernisse des Tanzes war nicht nötig. Lediglich die Befestigung der Maske musste verstärkt werden, „denn bei dem Tanz ist eine ziemliche Akrobatik dabei“,

Frauen leiten das Training

Zu Anfang war es jedoch schwer, tanzwillige Narren zu finden. Aufrufe im Mitteilungsblatt brachten nicht viel Erfolg. Auch nach persönlicher Rücksprache meldeten sich keine Wallenburger Maskenträger für dieses Vorhaben an. Erst als dann ein Tanzausschuss gegründet wurde, kam Schwung in die Sache.

Von Anfang an und bis heute sind die Frauen in der Überzahl beim Tanz. „Das ist manchmal ein Problem bei bestimmten Bildern und bei den Pyramiden, da werden starke Männer gebraucht“, so Vopper. So sind heute auch einige junge Ringer und Fußballer des SV Dürbheim in der sportlichen Tanztruppe dabei.

Das Training war und bleibt aber fest in weiblicher Hand: Bis 1997 war Maria Bronner geb. Brugger Trainerin der Hexen, dann Katja Wilks geb. Mauch und 2000 Birgit Brugger, gefolgt von Christina Dittes geb. Jeschke im Jahr 2016, und schließlich die heutige Leiterin Carmen Schätzle, die 2019 Trainerin geworden ist.

Eine Gemeinschaft auch neben dem Training

Dass der Hexentanz heute tief im Herzen des Vereins verwurzelt ist, spiegelt sich auch in der Tatsache, dass Ehrenzunftmeister Thomas Zepf und auch der heutige Zunftmeister Andi Kauffmann einst selbst aktive Tänzer waren.

Die Tanzgruppe beginnt jedes Jahr schon in den Sommermonaten mit ihren Übungsabenden. Sie organisieren auch während des Jahres immer wieder Zusammenkünfte und kameradschaftliche Veranstaltungen, was für den guten Zusammenhalt in der Gruppe wichtig ist.

Auftritte auch über Dürbheim hinaus

Ein Höhepunkt in der Geschichte des Dürbheimer Hexentanzes war der Auftritt in Berlin im Jahr 2010. Der damalige Wahlkreisabgeordnete, MdB Volker Kauder, hatte in die Landesvertretung Baden-Württemberg eingeladen. Der Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Schwarzwälder Narrenvereinigung fuhren mit mehreren Bussen in die Hauptstadt, wo unter anderem auch der Dürbheimer Hexentanz aufgeführt wurde. „Ein Erlebnis für alle, die dabei waren“, so Theo Vopper.

(Foto: )

In der kurzen Fasnetsaison 2024 (Aschermittwoch ist bereits am 14. Februar) werden die Dürbheimer Hexentänzer nur drei, vier Auftritte haben. „Das ist derzeit auch eine Kostenfrage“, so Theo Vopper, „weil die Buskosten enorm gestiegen sind. Und man kriegt auch fast keine Busse mehr.“

Dennoch war die Wallenburger Zunft bisher immer bereit, die Buskosten zu übernehmen, auch wenn die Hexen mal alleine, ohne die anderen Dürbheimer Narren, unterwegs sind. „Klar“, so Theo Vopper, „wir bringen uns ja auch ein und machen Werbung für Dürbheim und die Wallenburger Zunft.“