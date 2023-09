Dürbheim

Die Ringer des SV Dürbheim starten ins Abenteuer Oberliga

Dürbheim / Lesedauer: 4 min

Der Jubel beim SV Dürbheim war nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Verbandsliga-Saison 2022 groß. Nun geht es in der Oberliga gegen neue und stärkere Gegner. (Foto: Jens Geschke )

Den Ringern des SV Dürbheim steht eine spannende, aber auch schwierige Saison 2023 in der Oberliga Württemberg bevor. Für den Verbandsliga–Meister 2022 wird es in jedem Kampf um den Verbleib in der Klasse gehen.

Veröffentlicht: 09.09.2023, 04:44 Von: David Zapp