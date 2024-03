Du gehst mit! - Das Erstkommunionmotto 2024

Am Samstag, 2.3.2024, folgen 24 Kinder der Einladung der Kolbinger Erstkommunionkatecheten zu einem Stationengang zum Thema Versöhnung. Nach der Begrüßung durfte sich jedes Kind bei strahlendem Sonnenschein aus kleinen Stöcken ein Kreuz binden.

An zwei Feldkreuzen am Wegesrand wurde eine Stelle aus dem Lukasevangelium gelesen und die Geschichte der Jünger nach Emmaus näher betrachtet. Die Kinder wickelten ihre Sorgen und Ängste in Papier um einen Stein. Dieses „Sorgenpäckchen“ trugen sie mit auf der Wanderung. An der Lourdes-Grotte war die nächste Station. Hier erfuhren die Kinder mehr über den Weggefährten, der Trost und Hoffnung spendet. Als Zeichen für die Hoffnung erhielten die Kinder Kressesamen. Bei der Fronleichnamskapelle ließen sich die Kinder das mitgebrachte Vesper schmecken und suchten sich einen passenden Bibelspruch aus. An der letzten Station beteten die fröhlichen Kinder ein „Vater Unser“ und legten ihr „Sorgenpäckchen“ vor Jesus ab.

Der Abschluss fand am Spielplatz in Kolbingen statt. Hier wurde eine Kerze entzündet und der letzte Teil der Emmausgeschichte erzählt. Voller Hoffnung und Vorfreude auf Ostern tobten sich die Kinder noch auf dem Spielplatz aus.