DRK Kreisverband Tuttlingen bildet Sanitäter aus

In der vergangenen Woche fand die abschließende Prüfung der Fachdienstausbildung zum Sanitäter statt. In diesem Kurs werden die ehrenamtlichen Sanitäter auf ihre Sanitätsdienste, Helfer vor Ort Einsätze und Brandeinsätze vorbereitet. Elf ehrenamtliche Sanitäter absolvierten diesen Lehrgang in der letzten Ferienwoche und erhielten in 48 Unterrichtseinheiten lehrreiche Einblicke in Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und Notfallversorgung mit den Schwerpunkten: Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislaufstillstand, Atem- und Kreislaufstörungen, Trauma Versorgung, Akute Zustände, Thermische Notfälle, Rettung und Transport, Verhalten im Einsatz/Umgang mit Betroffenen, Hygiene und Registrierung und Dokumentation.

Zusammen mit dem Sanitätsausbilder Maximilian Kaiser bereiteten sich die Helferinnen und Helfer intensiv auf die theoretische und praktische Prüfung vor. Die praktische Prüfung besteht aus einer Reanimationsprüfung und einem Fallbeispiel. Über einen großen Zuwachs an frisch ausgebildeten Sanitätern können sich nun die Bereitschaften Spaichingen, Geisingen, Gosheim, Bubsheim, Kolbingen und die ASB Hundestaffel Tuttlingen freuen.