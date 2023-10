DRK Kreisverband Tuttlingen bildet neue Betreuungshelfer aus

An zwei kompletten Wochenenden im Oktober fand in Spaichingen und Aldingen die Fachdienstausbildung Betreuungsdienst des DRK-Kreisverband Tuttlingen statt. Nach insgesamt 40 Unterrichtseinheiten und diversen erfolgreichen Gruppenarbeiten konnten so insgesamt elf Helferinnen und Helfer aus dem gesamten Landkreis Tuttlingen erfolgreich qualifiziert werden.

Die Aufgaben von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des DRK-Betreuungsdienstes bestehen in der Versorgung und der Unterbringung von unverletzten Betroffenen nach einer Notsituation oder Katastrophe. Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer lernten eindrucksvoll verschiedene Einsatzszenarien kennen und wurden unter anderem mit der Ausstattung, den organisatorischen Abläufen und rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut gemacht.

Diese Fachausbildung baut auf die vermittelten Inhalte der Einsatzkräfteausbildung auf, dabei werden unter anderem folgende Lehrgangsinhalte vermittelt: Aufgaben und Organisation der Betreuungsgruppe, der Einsatzablauf im Betreuungsdienst und der Weg des Betroffenen, die Anlaufstellen für Betroffene, die Ausstattung der Betreuungsgruppe, Arten von behelfsmäßigen Unterkünften, Anforderung an Gebäude zur Verwendung als Unterkunft, Einrichten und Inbetriebnahme von Unterkünften, Instandhaltung von Unterkünften und Betreuungsmaßnahmen.

Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Lehrgangsleitung Josef Anton Mattes und Maximilian Kaiser und an die Gemeinden für die gute Zusammenarbeit.

Der DRK Kreisverband Tuttlingen wünscht allen neuen Betreuungsfachkräften der Ortsvereine und Bereitschaften viel Erfolg bei den neuen und weiteren Einsatzaufgaben, die durchaus spannend und herausfordernd sind.