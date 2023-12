Dritte Tuttlinger Hobbytage 2023 begeistern

Am letzten Wochenende im November 2023 kamen hundertfach Modellbau-Begeisterte in die Aula des Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen. Die Eisenbahnfreunde Tuttlingen hatten zu den dritten Tuttlinger Hobbytagen unter dem Motto „Modellbahn und mehr“ eingeladen. Viele Besucher zeigten sich überrascht, mit welcher Genauigkeit Modelle den Originalen nachempfunden wurden, seien es Schiffe, Flugzeuge oder auch Dampfmaschinen.

Ein besonderes Interesse galt dem Nachbau einer Dampflok BR 24 im Maßstab 1:8. Die Größe beeindruckte, wie sie in allen Details nachgebaut wird in mühevoller Kleinarbeit. Man konnte sichtbar feststellen, wie sich das Modell seit der Ausstellung 2018 weiterentwickelt hat.

So manch ein Besucher ließ sich von den einzelnen Akteuren ihre Modelle und die Bauweise in allen Einzelheiten erklären und auch die Bauzeit wurde erfragt. Die Vielfalt des Modellbaus hat so manchen Besucher beeindruckt, zeigte sich doch Freizeitgestaltung in einem anderen Licht.

Bei den Dampfmaschinen konnte man die unterschiedlichsten Ausführungen in Aktion bestaunen, angetrieben mit „Luft“. Manche Besucher durften, unter Anleitung der Besitzer, die Maschinen bedienen, was so manche Begeisterung hervorbrachte.

Auf einer Steinbruchanlage wurde vorgeführt, wie Modellautos mit einem DC-Carsystem realitätsnah bewegt werden können, angelehnt an den Abbaubetrieb im Steinbruch.

An der von den Eisenbahnfreunden Tuttlingen präsentierten Teilanlage, Rangierbahnhof mit Bahnbetriebswerk und Ablaufberg durfte sich der Eine oder Andere, unter Anleitung, als Stellwerker oder Lokführer betätigen. Die zweite Anlage „Fladungen“ fand ebenfalls sehr reges Interesse. Eine weitere Modellbahnanlage in der Spurgröße 0 (1:45) begeisterte durch ihre Detailtreue. Am aller meisten erfreuten sich die Kinder an der Zirkusanlage, konnte doch so manches entdeckt werden.

Ein Vereinsmitglied und ein Gast zeigten, jeder für sich, Modellbau in Vollendung, zum Beispiel das Altern von Fahrzeugen, Traktoren in ihrer ganzen Vielfalt. Manche Besucher ließen sich die eine oder andere Vorgehensweise detailliert erklären.

Offensichtlich haben sich auch die Küchenkünste der Eisenbahnfreunde Tuttlingen herumgesprochen, denn das Küchenpersonal schaffte trotz großem Andrang den Bestellungen der Gäste nachzukommen, ihnen gebührt ein extra Lob.

Die vierte Tuttlinger-Hobbytage finden voraussichtlich 2025 statt.