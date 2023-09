Dreiländertour mit dem Reisebus

Wie in jedem Jahr startete der VdK OV Immendingen seine Fahrt ins Blaue am 13. September mit dem Reisebusunternehmen Echle. Nach der Begrüßung an Bord durch Rupert Engesser und unseren Fahrer Harry ging die Reise los. Rupert fragte, ob jeder seinen Ausweis dabei hat, es wird interessant, wir machen eine Tagestour durch drei Länder „Schweden, Finnland, Norwegen“. Alle an Bord waren baff. Als der Bus aber dann Richtung Süden fuhr, war uns klar das es ja gar nicht geht. Richtung Konstanz, auf der westlichen Seite des Bodensees entlang. Die Apfelernte ist schon in vollem Gang. Wir kamen in das erste Land, die Schweiz, das Appenzeller Land. Das Appenzellerland bezeichnet die Landschaft im Kanton St. Gallen bis an das Albstein-Gebirge mit dem eindrucksvollen Gipfel des 2500 m hohen Säntis. Man nennt das Appenzellerland auch das Schlaraffenland für herzhafte Genießer. Glückliche Hühner, vergnügte Schweine und zufriedene Kühe. So munden sie, der Appenzellerkäse die Siedwurst und das Mostbröckli.

Unsere Reise führte uns durch Romanshorn, Rorschach, Heiden weiter nach Trogen und St. Gallen. St.Gallen eine Universitätsstadt, besonderes Merkmal die bunt bemalten Erker an den alten Häusern. Wahrzeichen von St. Gallen ist die barocke Kathedrale mit ihrer Stiftsbibliothek. Weiter ging es in das zweite Land unserer Reise, Österreich. In Bregenz machten wir halt, zu einen deftigen Mittagessen im Gösser Bräu Restaurant. Bei Fußach überquerten wir die Dornbacher Ach und anschließend die Rheinbrücke, wo wir dann auch schon im dritten Land unserer Reise angekommen waren, Deutschland. Weiter ging es nach Lindau. Ein Spaziergang am Bodensee entlang der Promenade am Casino. Bei schönem Wetter, nach Kaffee und Kuchen, fuhren wir Richtung Heimat. Mit einem zünftigen Abendessen im Gasthof Kranz in Behla endete unsere Fahrt ins Blaue. Wir bedankten uns bei Monika und Rupert Engesser für Organisation dieser Reise. Aber auch an unseren Busfahrer Harry vom Busunternehmen, der uns alle wieder gut nach Hause brachte.