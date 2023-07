Eine Tour, die nicht hätte schöner sein können, haben elf Kletterer im Montafon erlebt. Das Fazit: drei tolle Tage, drei tolle Klettersteige — dazu super Wetter und eine klasse Gruppe.

Unter der Leitung von Bernd Rudischhauser stand am ersten Tag der Klettersteig Gauablickhöhle hoch über der Lindauer Hütte an. Mit maximal B/C–Stellen eignete er sich bestens als Eingehklettersteig. Besonders spannend dabei: die rund 350 Meter lange Gauablickhöhle, die im Stirnlampenlicht durchquert werden musste, ehe es am Fels weiterging. Auf der Tilisunahütte genoss die Gruppe einen gemütlichen Abend.

Am zweiten Tag ging es zunächst hinüber in die Schweiz. Hoch über St. Antönien gelegen befindet sich der Einstieg zum Sulzfluh–Klettersteig, der nach rund zwei Stunden Fußmarsch erreicht wurde.

Nun wurde es um einiges anspruchsvoller als am Tag zuvor: Zwar gibt es von den schwierigeren Stellen im C/D–Bereich nur wenige und kurze, doch führt die Kletterroute oft recht luftig durch die steile Südwand der Sulzfluh. Höhenangst war fehl am Platz und nach etwas mehr als 400 Kletter–Höhenmeter standen schließlich alle glücklich auf dem 2817m hohen Gipfel.

Doch das Schlimmste stand noch bevor: Steile 1200 Höhenmeter Abstieg durch den „Rachen“ hinunter zur Lindauer Hütte mussten überwunden werden, wobei sich manch ein Teilnehmer einen Gleitschirm oder ein paar Skier samt Schnee gewünscht hätte. Umso glücklicher waren alle, als die Hütte erreicht wurde, wo ein zweiter gemütlicher Abend anstand.

Bei strahlendem Sonnenschein startete die Gruppe in den dritten Tag. Weniger frequentiert ist der Klettersteig auf die 2827m hohe Drusenfluh. Durch die Blodigrinne führen zwei unterschiedlich anspruchsvolle Varianten auf einen der höchsten Gipfel des Rätikons. Die Gruppe wählte die schwerere Variante für den Aufstieg und die leichtere für den späteren Abstieg. Zwischendurch gab es immer wieder Gehpassagen, ehe wieder geklettert werden musste.

Ein Highlight war dabei ein Alphornbläser, der sich gegenüber auf dem höchsten der Drei Türme niedergelassen hatte — gerade in dem Moment, als die Gruppe den Gipfelaufschwung erreichte. Oben gab es eine herrliche Aussicht und zahlreiche Fotos wurden geschossen.

Nach einem weiteren langen Abstieg wartete im Gauertalhaus ein leckerer Abschluss — neben kühlen Getränken wurden etliche Alpenburger und Kaiserschmarren verdrückt.