Drei-Tagestour des DAV Tuttlingen im Rofangebirge

An einem der letzten schönen warmen Wochenenden waren einige Mitglieder der Familiengruppe des DAV Tuttlingen gemeinsam auf einer Dreitages-Wanderung unterwegs. Drei Familien machten sich auf nach Maurach, wo es hinauf zur Erfurter Hütte ging.

Eigentlich war gedacht, dass die Kleinsten, wie zum Beispiel die vierjährige Anna, den Aufstieg mit der Seilbahn verkürzen könnten, doch stattdessen wanderte sie tapfer bergauf. Oben angekommen erwartete die Gruppe der herrliche Blick über die Berge des Rofangebirges, den auch viele Seilbahnfahrer genossen. Nach 17 Uhr kehrte die Stille der Bergwelt ein.

Am anderen Morgen machten sich die Wanderer zur Rofanspitze auf. Ein Teil der Gruppe ging danach wieder zurück zur Hütte, während die zweite Gruppe weiter zum Spieljoch lief. Am dritten Tag stand der Rückweg über die Dafalzer Alm zur Talstation an und ein traumhaftes Bergwochenende ging zu Ende.