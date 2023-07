Drei Pokale und zehn Medaillen für Fridinger Leichtathleten

Auch dieses Jahr war der TV05 Fridingen wieder beim Waldlauf in Renquishausen am 21. Juli dabei. Insgesamt 13 Athleten und Athletinnen nahmen teil. Los ging es mit dem Bambinilauf über 500m, bei dem Paul Schmid erfolgreich in einer Zeit von 2:11 min den zweiten Platz belegte. Max Leibinger erreichte nur wenige Sekunden später den 8.Platz.

Beim Schülerlauf über 1000m gingen dann gleich acht unserer Athleten an den Start: Emilia Schweizer, Hannah Schweizer, Rose Mayer, Bella Huber, Paulina Schutzbach, Elioz Michaut, Tim Leibinger und Samuel Schutzbach. Die Strecke führte über zwei Runden durch den Ortskern von Renquishausen.

Ab dem Jahrgang 2011 galt es dann eine Strecke von 2000m zurückzulegen. Jona Vogt, Henock Michaut und Chloe Michaut gaben über vier Runden alles.

Alle waren mit viel Begeisterung dabei. Zum Schluss erhielten die Athleten und Athletinnen bei der anschließenden Siegerehrung im Festzelt eine Medaille und eine Urkunde. Außerdem erkämpften sich die Fridinger Athleten und Athletinnen drei Pokale. Jona Vogt sicherte sich mit einer Zeit von 7:25 min, und damit einem Zeitvorsprung von 1:40 min zum zweiten Platz, über die zwei Kilometer den ersten Platz. Mit einer Zeit von 4:21 min über die Strecke von einem Kilometer erreichte Rose Mayer den ersten Platz in der Altersklasse W09 und erhielt, ebenso wie Chloe Michaut mit ihrer Zeit von 9:24 min über zwei Kilometer, einen Pokal. Für diese tollen Ergebnisse hat sich das Training gelohnt.

Die Platzierungen im Einzelnen: Bambini Paul Schmid (2. Platz, 2:11min) und Max Leibinger (8. Platz, 2:32min). W09 Rose Mayer (1. Platz, 4:21min), Paulina Schutzbach (3. Platz, 4:30min), Bella Huber (4. Platz, 4:38min) und Hannah Schweizer (5. Platz, 4:48min). W11 Emilia Schweizer (2. Platz, 4:34min). M09 Elioz Michaut (3. Platz, 4:12min) und Tim Leibinger (5. Platz, 4:20min). M11 Samuel Schutzbach (8. Platz, 5:18min). W15 Chloe Michaut (1. Platz, 9:24min). M13 Jona Vogt (1. Platz, 7:25min) und Henock Michaut (5. Platz, 9:39min).