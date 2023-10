TV Spaichingen gewinnt erstmals den Stauseepokal

Die Turnerinnen des TV Spaichingen haben bei der 34. Auflage des Stauseepokals Dotternhausen erneut ihre ganze Klasse gezeigt und erstmals in der Teamwertung den Pokal gewonnen ‐ und das mit Ansage. Hinzu kommen beeindruckende Einzelleistungen, insbesondere von Vivien Müller und Jule Weiß.

Insgesamt gingen jüngst beim Stauseepokal rund 200 Turnerinnen und Turner an den Start, darunter Vivien Müller, Cynthia Müller, Annika Weiß, Lara Weiß, Jule Weiß und Stefanie Sauter vom TV Spaichingen. Zum ersten Mal überhaupt sammelten sie beim Kürvierkampf Erfahrungswerte nach den internationalen Statuten des „Code de Pointage“ (CdP).

Das Spaichinger Team startete am Sprung. Anders als in den Amateurwettkämpfen üblich erhielt jede Turnerin statt zwei Versuche nur einmal die Möglichkeit ihren Sprung in den Stand zu turnen. Sie meisterten diese Herausforderung mit Bravour. Vivien Müller sowie Jule Weiß holten an diesem Gerät mit hohen gebückten Tsukaharas die meisten Punkte für ihr Team.

Am Stufenbarren mussten Stefanie Sauter und Jule Weiß jeweils vier Strafpunkte wegen Aberkennung mehrerer Elemente hinnehmen. Somit gingen sie mit Abzügen vom Gerät. Ihre Teamkolleginnen egalisierten aber die Punkte. Annika Weiß und Vivien Müller turnten hohe Schwierigkeiten wie Bückumschwung und freie Felge in den Handstand sowie Riesenfelgen. Lara Weiß und Cynthia Müller zeigten weniger komplexe Übungen, die ihnen aber durch souveräne Ausführung hohe Wertungen einbrachten. Somit erreichten sie trotz der Strafpunkte am Stufenbarren als Team die meisten Punkte.

Beim Schwebebalken mussten die sechs Primtälerinnen lediglich einen Sturz vom Gerät verkraften. Das Team zeigte sichere akrobatische Elemente wie auch verschiedene Sprungkombinationen. Vivien Müller turnte die Menykelly-Spreizsalto-Verbindung sicher in den Stand, was ihr wichtige Punkte einbrachte. Mit der gelungenen Vorstellung am Balken hatten sie auch an diesem Gerät die Nase vorn.

Die Bodenkür formte den Abschluss für den TV Spaichingen. Der Verein präsentierte akrobatische Verbindungen wie Rondat ‐ Flick-Flack ‐ Rückwärtsschraube, Überschlag ‐ Strecksalto vorwärts und verschiedene Sprungkombinationen. Vor allem Jule Weiß glänzte dabei und erreichte die höchste Bodenbewertung des gesamten Wettkampfes und somit die Teilnahme am Bodenfinale gegen Nathalie Henzler von der Turnschule NeckarGym Nürtingen. Jule Weiß zeigte beim Finale eine ausdrucksstarke Umsetzung ihrer Choreographie und überzeugte mit der Dynamik und Höhe ihrer Akrobatik wie Gymnastik. Damit entschied sie das Bodenfinale mit kleinem Vorsprung gegen die Turnerin der zweiten Bundesliga für sich.

Vivien Müller setzte sich in der Gesamtwertung gegen mehrere Sportlerinnen der Regionalliga, zweiten und dritten Bundesliga durch und erreichte einen starken zweiten Platz. Annika Weiß (Platz sieben) und Cynthia Müller (Platz zehn) erreichten jeweils eine Platzierung unter den besten zehn.

Zurück zur Mannschaft: Mit rund zehn Punkten Vorsprung entschied schließlich der TV Spaichingen die Teamwertung und gewann mit großem Abstand den Stauseepokal. Auf Rang zwei landete der TV Bingen vor der Turnschule NeckarGym Nürtingen. Insgesamt nahmen acht Mannschaften teil.

„Die Teilnahme bei diesem hochkarätig besetzten Wettkampf kurz nach der Sommerpause haben wir genutzt, um wieder in den Wettkampfmodus zu finden. Außerdem wollten wir ausprobieren, wie wir uns in einem Wettkampf nach internationalen Wertungsvorschriften schlagen“, teilte uns Trainerin Tanja Müller-Russ mit und fügte hinzu. „Wir haben uns dafür entschieden, den Aufstieg in die Regionalliga zu versuchen. So konnten wir uns bereits ein Bild davon machen, wo wir im Vergleich zu anderen Turnerinnen aus den höheren Ligen stehen. Mit einem solch guten Ergebnis in den Einzelwertungen und dem Mannschaftssieg hätten wir niemals gerechnet.“

Der Relegationswettkampf um den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga findet am 25. November statt. Der Austragungsort ist bislang unbekannt. Bis dahin stehe laut der Trainerin für die erste Damenmannschaft des TV Spaichingen eine intensive Wettkampfvorbereitung bevor.