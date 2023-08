Dos Mundos mit Marco Schorer live im Kulturhaus

Wenn zwei der bekanntesten Acts aus dem Landkreis sich zusammen tun, um miteinander Musik zu machen, ist das wahrlich ein Versprechen auf ein besonderes Konzert, welches auch eingelöst wurde und sicher von vielen nicht so leicht wieder vergessen wird. Dos Mundos mit Marco Schorer bescherten den Zuhörern im ausverkauften Kulturhaus einen unvergesslichen Abend, der sicher zu den Highlights dieses Kulturjahres gehörte.

Melanie Munoz (Gesang, Gitarre, Klavier), Paddy Brohammer (Gesang, Gitarre) und Marco Schorer (Gesang, Querflöte, Saxophon) zeigten ihr Können auf beeindruckende Art und Weise, wie man sie selten sieht und zogen damit gleich vom ersten Ton an das Publikum in ihren Bann.

Die Ausnahmemusiker streiften mühelos durch diverse Musikgenres und moderierten mit ihrer charmanten Art gekonnt durch den Abend. Dabei gelang es ihnen auch, durch das Übersetzen einzelner Stücke ins Deutsche den Spirit einiger Stücke an das Publikum weiter zu geben.

Von der Rumba Catalana, über Gypsy Swing, Bossa Nova bis hin zu Singer-/Songwriter Stücken und gar Klezmer war alles dabei. Eigene Stücke der drei Musiker wechselten sich ab mit Klassikern der Musikgeschichte.

Man fragte sich nur, warum es diese Kollaboration nicht schon früher gab. Klären wird man das nicht können, aber sicher wird es in Zukunft wieder gemeinsame Konzerte geben.

Am Ende des Konzertes nach drei Zugaben, Standing Ovations und den Dank an Veranstalter Rolf Brohammer und sein Team vom Kulturhaus Tuttlingen, gab es noch einen besonderen „Leckerbissen“. Eine rein akustisch gespielte Interpretation des Liedes „Cucurrucucu Paloma“, in dem die Musiker im Publikum standen. Hätte jemand eine Nadel fallen lassen, man hätte sie gehört.