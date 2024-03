Dorfputzete des Musikverein Aldingen

Am 23. März nahmen zahlreiche Mitglieder des Musikverein Aldingen in Begleitung einiger Eltern an der Dorfputzete teil. In drei Gruppen aufgeteilt, befreiten die Kinder und Erwachsene einen Teil des Orts von herumliegen Müll. Im Anschluss gab es für alle, zur Stärkung noch ein kleines Mittagsessen im Probelokal. Die diesjährige Aktion war wieder ein voller Erfolg. Es wurden einige Müllsäcke voll gesammelt.

