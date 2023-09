Donauschule begrüßt Erstklässler

Die Donauschule Nendingen begrüßte ihre 27 Erstklässler in einer abwechslungsreichen Einschulungsfeier. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Nendingen. Dort wurden die Kinder und die Eltern von Pfarrerin Kaisner und Dekan Koschar und der Religionslehrerin Frau Roeder auf den feierlichen Tag eingestimmt.

Anschließend durften die zahlreich erschienenen Gäste, bei schönstem Sonnenschein, auf dem Schulhof die weitere Einschulungsfeier genießen. Die ABC–Schützen wurden von den Zweitklässlern mit einem Theaterstück begrüßt. Auch der Schulchor unter der Leitung von Herrn Zepf durfte natürlich nicht fehlen und so sorgte das Programm für beste Stimmung unter den Gästen. Voller Vorfreude auf ihre erste Unterrichtsstunde wurden die Erstklässler von ihren Klassenlehrerinnen Frau Bauhofer, Frau Carminitana und Frau Hipp in ihre Klassenzimmer begleitet. In dieser Zeit lud der Sektempfang die Eltern und Gäste zu Begegnungen und Gesprächen ein.

Die Schülerinnen und Schüler werden in drei jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichtet. Viel Freude beim Lernen und eine tolle Schulzeit wünscht das Schulteam der Donauschule.