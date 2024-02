Über den Flächenverbrauch

Rund fünf Hektar Fläche werden täglich in Baden-Württemberg in Gewerbe- und Wohngebäude, in Straßen und PKW-Stellplätze umgewandelt. Damit verschwinden täglich 56 Hektar Ackerflächen, Wiesen und Weiden, Wälder oder naturnahe Lebensräume. Jede versiegelte Fläche dezimiert gleichzeitig die Neubildung von Grundwasser. Gerhard Bronner hält am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr im Landratsamt Donaueschingen darüber einen Vortrag. Er fragt: Wie lange können wir uns diese Art ‚Urbanisierung‘ noch leisten?

Bronner ist Vorsitzender des Landesnaturschutzverbandes, beschäftigt sich seit seinem Studium mit dem Thema Flächenverbrach und setzt sich auch in seinem Beruf als Leiter des Umweltbüros Donaueschingen für sparsamen Umgang mit Bauflächen ein.