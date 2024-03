Schleichender Ausstellungswechsel im Museum Art Plus

Im vergangenen Jahr fanden mehr als 15.000 Besucher den Weg ins Museum Art Plus. Jetz gibt es dort schleichenden Ausstellungswechsel, melden die Verantwortlichen. Ziel ist es, die bisherigen Schließzeiten zwischen den jährlichen Ausstellungen zu umgehen. Der Prozess hat nun im oberen Ausstellungsraum mit Werken der Künstler Gabriela Oberkofler und Jinmo Kang begonnen (Foto: Tomislav Pavrlisak). Besucher dürfen sich derzeit nicht nur über freien Eintritt freuen, sondern auch über die kontinuierliche Veränderung im Haus. Die Eröffnung der neuen Ausstellung findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Bis dahin wird jeder Ausstellungsraum eine Transformation durchlaufen. Das Art Plus hat von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.