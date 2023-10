Fußball-Weltmeister und TV-Experte Lothar Matthäus weilte am Öschberghof in Donaueschingen und plauderte vor ehrenamtlichen Vereinsvertretern locker über sich und den Profifußball. Der 62-Jährige kam sympathisch rüber.

Kurzweiliges Interview

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hatte regionale Vereinsvertreter von Ballsportarten ins Nobelhotel Öschberghof geladen. Stargast war kein Geringerer als Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. DVAG-Direktionsleiter Olaf Stadelbacher führte mit dem einstigen Weltfußballer ein ebenso spannendes wie kurzweiliges Interview.

Matthäus, der bereits anderntags nach New York aufbrach, um die Nationalmannschaft bei ihrem Testspiel gegen die USA journalistisch zu begleiten (für RTL), äußerte sich zunächst eben zur DFB-Auswahl mit seinem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Optimistisch für die EM im eigenen Land

Und der Welt- und Europameister ist für die EM im kommenden Jahr, bei der die deutsche Nationalmannschaft möglicherweise ihr Hauptquartier am Öschberghof aufschlägt, durchaus optimistisch: „Julian Nagelsmann kennt die Spieler. Die Nationalmannschaft hat gute Einzelspieler, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wichtig wird sein, dass die Spieler nicht so wie in Katar mit anderen Themen belastet werden, sie nicht durch zu viele Nebengeräusche abgelenkt werden. Ich glaube an eine erfolgreiche Europameisterschaft.“

Heimspiele in Bella Italia

Die Fans im eigenen Land könnten dabei eine wunderbare Unterstützung sein. „Ich erinnere mich, als wir 1990 in Italien Weltmeister wurden. Wir hatten fünf Begegnungen in Mailand. Ich spielte bei Inter, das war mein Wohnzimmer, da waren jeweils 50.000 Deutsche im Stadion San Siro. Das waren Heimspiele für Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann und mich. Die Fans haben so viel positive Energie gebracht.“

Vater war Hausmeister bei Puma

Matthäus erzählte aus seiner Kindheit in Herzogenaurach. Dort gab es die beiden rivalisierenden Lager der Dasler-Brüder mit den Firmen Adidas und Puma. „Mein Vater war Hausmeister bei Puma, dadurch hatte ich in der Firma überall Zugang. Und ich hatte immer den neuesten Ball und war so auf dem Bolzplatz natürlich angesehen.“

Jupp Heynckes stille Messen

Matthäus, der seine Profikarriere dann bei seinem Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach unter Trainer Jupp Heynckes begann, plauderte dann auch aus dem Nähkästchen.

„Wenn wir verloren, hat dies Jupp Heynckes persönlich genommen. Er hat dann bis Donnerstag nicht mit uns geredet, hat uns nur trainieren lassen. Die Lockerheit, die ihn später bei Bayern München auszeichnete, hätte ich ihm schon früher gewünscht.“

Comeback nach schweren Verletzungen

Matthäus zog es irgendwann auch zum FC Bayern München, mit dem er siebenmal deutscher Meister wurde. „Einmalig war damals freilich, dass ich als einziger Spieler es durchsetzen konnte, nicht mit den Schuhen der Ausrüsterfirma Adidas, sondern eben mit denen von Puma zu spielen“, so der Weltfußballer von 1991.

Auch von Verletzungen wie einem Kreuzbandriss und einem Achillessehnenriss ließ sich Matthäus, der 1989 mit Inter italienischer Meister wurde, nicht unterkriegen. „Ich habe in meiner Garage täglich viele Stunden an meinem Comeback trainiert. Allen, die mich bereits abgeschrieben hatten, wollte ich es zeigen!“

Rauchende Mitspieler und Co-Trainer

Und Lothar kehrte zu Bayern München zurück und sammelte weiter Titel wie am Fließband. „Legendär war damals, dass Mario Basler und Co-Trainer Klaus Augenthaler in der Halbzeitpause gemeinsam auf die Toilette zum Rauchen gegangen sind“, erinnert sich Matthäus.

Matthäus selbst war nach seiner aktiven Laufbahn Trainer verschiedener Teams, so fungierte er unter anderem als Nationaltrainer Bulgariens. Was, wenn er jetzt vom DFB gefragt worden wäre, ob er Bundestrainer werden möchte, wollte unsere Zeitung wissen?

„Ich habe schon vor drei, vier Jahren gesagt, dass ich keinen Trainer mehr mache. Die Verantwortung ist so groß. Als Spieler kannst du nach dem Training abschalten, als Trainer arbeitet dein Kopf immer weiter.“

Professionell auch beim D-Jugend-Training

Es genüge ihm vollkommen, die D-Jugendmannschaften seines zehnjährigen Sohnes, den TSV Grünwald, zu trainieren. „Selbst da mache ich mir, während ich mit meinem Sohn die erste Halbzeit eines Champions-League-Spieles schaue, Gedanken, welche Kinder ich aufstelle.“