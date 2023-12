Kammermusik von Dvořák und Brahms

Der Spiegelsaal des Museum Art.Plus bietet am Donnerstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr das stilvolle Ambiente für das alljährlich stattfindende Benefizkonzert zugunsten des Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule und bietet dabei Einblicke in herausragende interdisziplinäre Projekte. Der Erlös dieser Kooperation von Museum Art-Plus und Förderverein der Hochschule für Musik (HfM) dient vor allem der Unterstützung bedürftiger Studenten, heißt es in einer Pressemitteilung der Museumsleitung.

Dieses Mal sind gleich fünf renommierte Streicher-Professorinnen und _Professoren mit ausgewählten Studenten der Hochschule mit einem romantischen Konzertprogramm zu erleben: Die neue Professorin für Viola Muriel Razawi interpretiert gemeinsam mit Professor Beatriz Blanco (Violoncello) und den beiden Violinprofessoren Boris Kucharsky und Alexander Janiczek das mitreißende Streichquartett F-Dur op. 96 von Antonín Dvořák, besser bekannt als „Amerikanisches Quartett“. Professor Winfried Rademacher (Violine) musiziert mit Studenten (Manuela Pinto, Klarinette, Thea Fritsche, Violine, Tristan Dorn, Viola, Kevin Santana, Violoncello) in der Tradition der Open Chamber-Konzerte das Klarinettenquintett h-Moll op. 115 von Johannes Brahms.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, Einlass ist ab 18.30 Uhr (Kartenreservierung über 0771/896689-0 oder per E-Mail an [email protected]). Vor Konzertbeginn besteht die Möglichkeit zum Ausstellungsbesuch oder einem Getränk an der Bar.