IMS Gear ehrt verdiente Mitarbeiter

Mit Andreas Gapp und Mustafa Samcar ehrte das IMS Gear-Vorstandsteam jetzt zwei langjährige Mitarbeiter, die seit einem Vierteljahrhundert für das Unternehmen im Einsatz sind. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Andreas Gapp startete seinen beruflichen Weg bei IMS Gear im Januar 1999 als Konstrukteur im Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung. Dort avancierte er bereits nach wenigen Monaten zum Projektleiter. 2006 wechselte der studierte Maschinenbauer als Sales Engineer in den Vertrieb, 2007 übernahm er zusätzlich Aufgaben im Bereich Risikobewertung. 2017 kehrte Andreas Gapp zurück in den Bereich Forschung und Entwicklung und hat seither eine Schlüsselposition auf dem Gebiet des Risikomanagements inne.

Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur Mustafa Samcar ist seit 1999 für IMS Gear tätig, zunächst im Logistikbereich des Werks in Eisenbach. Als Spezialist für Lagerhaltung war er in den folgenden Jahren in verschiedenen Business Units in Donaueschingen eingesetzt, seit 2019 arbeitet Samcar im Logistikbereich einer Business Unit im IMS Gear-Werk Villingen-Schwenningen. Seit 2022 ist Mustafa Samcar Mitglied im Betriebsrat von IMS Gear.