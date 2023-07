Il Complesso spielt im Donaueschinger KuBa

Zu Ferienbeginn am Donnerstag, 27. Juli, kommt die Band Il Complesso aus dem italienischen Turin in den Donaueschinger Kultur–Bahnhof KuBa. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Das Konzert biete die Gelegenheit, „sich bei einer schönen Prise 77er–Streetpunkrock den Stress der letzten Wochen aus den Knochen zu schütteln“, heißt es in der Ankündigung. Die Band Il Complesso wurde im Jahr 2008 gegründet, ihre Vorbilder sind The Business, Red Alert and The Cockney Rejects. Donaueschingen ist für Il Complesso laut Ankündigung ein Zwischenstopp auf Ihrer Fahrt nach England zu einer zehntägigen Tour mit dem Höhepunkt der Teilnahme am riesigen Rebellion Festival in Blackpool. Der Eintritt für das Konzert am 27. Juli in Donaueschingen kostet zwölf Euro.