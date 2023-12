Das Luxushotel Öschberghof in Donaueschingen ist seit Jahren eine gute Adresse für Profi-Fußballteams, die hier Trainingslager absolvieren. Im kommenden Jahr reisen erneut spektakuläre Gäste an: Die spanische Nationalmannschaft schlägt während der Europameisterschaft 2024 ihr Quartier in Donaueschingen auf.

Je nach Turnierverlauf bleiben die Sportler länger

Mindestens fünf Tage vor ihrem EM-Auftakt gegen Kroatien am 15. Juni 2024 will die „Furia Roja“ im Golfhotel ihre Zelte aufschlagen. Das hat jetzt der spanische Fußball-Verband RFEF mitgeteilt.

„Die Anlage erfüllt alle Anforderungen, die eine Profifußballmannschaft bei einer hochkarätigen Veranstaltung wie der Europameisterschaft benötigt“, heißt es in der Verbands-Mitteilung. Je nach Turnierverlauf werden die Kicker von der iberischen Halbinsel mehrere Wochen im Öschberghof gastieren.

Seit Jahren von Profiteams frequentiert

Das zweite Spiel in der EM-Gruppe B bestreiten sie am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Italien. Zum Abschluss geht es am 24. Juni nach Düsseldorf, wo Albanien auf das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente wartet.

Das Fünf-Sterne-plus-Hotel wird seit Jahren von internationalen Top-Teams als Trainingslager genutzt. Zuletzt bereitete sich im Sommer dieses Jashres der FC Liverpool auf der Anlage und dem nahe gelegenen Trainingsgelände auf die aktuelle Saison in der Premier League vor. In den vergangenen Jahren waren es der 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg oder auch Greuther Fürth.

Das Hotel mit seinen drei Golfplätzen und einem Zwei-Sterne-Restaurant verfügt über eine hochprofessionelle Anlage beim benachbarten SV Aasen, mit dem das Hotel eine Partnerschaft eingegangen ist. Einen Katzensprung vom Hotel entfernt liegen drei Rasenplätze mit internationalen Standard-Maßen, die vom Verein in einen Top-Zustand gebracht werden. Der Bezirksligist hat bereits mitgeteilt, dass er sein letztes Saisonheimspiel verlegen muss, weil sie Spanier anrücken.

Ruf hat sich herumgesprochen

Der Ruf als Standort für Trainingslager hat sich mittlerweile herumgesprochen. Auch die deutsche Nationalmannschaft war zwischenzeitlich im Gespräch, hat sich aber jetzt für das traditionelle Herzogenaurach in Bayern entschieden. Donaueschingen ist aktuell der dritte Standort als EM-Quartier in Baden-Württemberg; Dänemark geht in ein Hotel in Freudenstadt, die Schweiz residiert in Stuttgart.

Spanien gilt als einer der Favoriten der EM im kommenden Jahr. Im Kader stehen zahlreiche Weltstars aus Vereinen wie Barcelona, Madrid oder Paris St. Germain; aus der Bundesliga gehören derzeit Dani Olmo von RB Leipzig und Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) zum Kader.