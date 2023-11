Automotive-Gipfel in Donaueschingen

Unter dem Motto „Mobilitätswende. Märkte. Margendruck.“ richten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und die wvib Schwarzwald AG am Donnerstag, 30. November, den sechsten Automotive-Gipfel aus. In den Donauhallen in Donaueschingen stehen auch in diesem Jahr die technologischen und strategischen Trends der Automobilindustrie im Mittelpunkt.

Ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft in Gefahr? Welche technologischen und strategischen Lösungswege verfolgt die Automobilbranche in dem aktuell hochdynamischen Marktumfeld mit neuen Wettbewerbern, mit hohen Energiekosten und gesamtwirtschaftlichen Einbrüchen?

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez: „Die Automobilzulieferer in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg befinden sich mitten in der Transformation. Unter oftmals extremen Kostendruck werden zukunftsfähige Produkte entwickelt und neue Geschäftsfelder erschlossen. Zu wissen, wie andere Unternehmen die Transformation gestalten, kann in diesem schwierigen Marktumfeld ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Deshalb schaffen wir mit dem Automotive-Gipfel auch dieses Jahr wieder eine Plattform für Information, Vernetzung und Austausch mit hochkarätigen Speakern aus der Automobilwirtschaft.“

wvib-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer: „Baustellen gibt es in der Autobranche genug. Grundlage für die gelingende Transformation der Mobilität sind resiliente Lieferketten und stabile Beziehungen zwischen Fahrzeugherstellern und Zulieferern. Mit unserem Branchengipfel wollen wir Netzwerke stärken und gemeinsam die entscheidenden Fragen zu Strategie und Technologien der Zukunft klären.“

Keynote-Speaker sind Stefan Reindl, Direktor (CEO), Institut für Automobilwirtschaft (IfA), Michael Schwabe, Vorsitzender der Geschäftsführung, ETO Gruppe Technologies GmbH und Bernd Würsching, Leiter Infrastrukturprojekte Werk Zuffenhausen, Porsche AG.

