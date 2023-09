Ausstellung mit Werken von Claudia Borowsky in Donaueschingen

„Leichte Schwere“ heißt eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Claudia Borowsky vom 17. September bis 28. Oktober in der Städtischen Galerie im Turm Donaueschingen.

Borowsky thematisiertdie Ursprünglichkeit und Verletzlichkeit von Leben, heißt es in der Mitteilung. Das Thema setzt sie mit unterschiedlichen Materialien um. In der Ausstellung sind zum einen Wandarbeiten aus Papier zu sehen. Die Künstlerin formt Papiere zu reliefhaften und dreidimensionalen Gesichtern, Köpfen und Körpern. Auch installative Arbeiten aus Beton und Nylon sind Teil der Ausstellung. Borowsky füllt schwere Betonmasse in Nylonstrumpfhosen, verdreht diese und setzt sie Zugkräften und der Schwerkraft aus. Raumgreifende Installationen und Betonplastiken entstehen, die wie Urformen des Lebendigen wirken. Ebenfalls zu sehen sind figürliche Arbeiten aus Beton: zusammengekauerte Menschen, Babys und Embryonen. Die Ausstellung zeigt Schwere und Leichte in allen Abstufungen.

Claudia Borowsky wurde 1977 im niedersächsischen Peine geboren. Sie absolvierte eine Handwerksausbildung zur Steinbildhauerin in Ulm und studierte von 2012 bis 2018 Bildhauerei an der Edith–Maryon–Kunstschule in Freiburg. Seit 2018 ist sie als freischaffende Künstlerin in Freiburg tätig.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 17. September, 11.15 Uhr, mit einer Vernissage eröffnet. Die Künstlerin ist anwesend und führt in ihr Werk ein. Die Öffnungszeiten der Ausstellung entsprechen denen der Stadtbibliothek: Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, sowie Dienstag, Freitag und Samstag, 9.30 bis 13 Uhr.