DonauDoc–Initiative spendiert Tübinger Orchester ein Eis

Das Akademische Orchester gab Ende Juli ein Konzert in der Tuttlinger Stadtkirche. Knapp die Hälfte der Mitglieder studiert Medizin und wurde deshalb mit einer Eis–Aktion auf den Standort Tuttlingen aufmerksam gemacht.

Die DonauDoc Initiative, ein ärztliches Netzwerk und deren Geschäftsstelle, die bei der Stadt Tuttlingen angesiedelt ist, engagiert sich für die Gewinnung von ärztlichem Nachwuchs für den Standort Tuttlingen. Sabine Härdtle, eine der Mitbegründerinnen der DonauDoc, und Maria–Tiziana Ferrante, Leiterin der Geschäftsstelle DonauDoc, hießen das Orchester in einer Probenpause in Tuttlingen willkommen. An die Medizinstudierenden gerichtet betonte Härdtle, „wer mit DonauDoc in der Zukunft einmal in Kontakt kommen möchte, wenn es beispielsweise um Weiterbildungsmöglichkeiten in Tuttlingen geht, ist willkommen, sich jederzeit zu melden.“

Die Verteilung der Eis–Gutscheine wurde sehr wohlwollend angenommen, eine Studierende kommentierte: „Tuttlingen ist nach fünf Städten, in denen wir bisher gastierten, die erste Stadt, die uns mit einer solchen schönen Geste überrascht.“