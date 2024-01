Die Vitrine - Eine Tauschbörse in Aldingen

Wer schon ein- oder mehrmals umgezogen ist, weiß, was da alles zum Vorschein kommt. Und wer eine Wohnung oder ein Haus geräumt hat, macht die gleiche Erfahrung. Man hat einfach zu viel angesammelt und jetzt will oder muss man sich doch trennen. Zum Wegwerfen ist vieles zu schade und es tut einem auch leid. Da bietet sich die Aldinger Tauschbörse an der Schuraerstr. 62 an. Hier steht ein rotes Häuschen, in das Jeder gute Sachen einstellen kann. Das dient nicht nur der Nachhaltigkeit sondern man hat auch ein gutes Gefühl dabei, dass sich jemand darüber freut.

Eingestellt werden kann alles, was reinpasst (außer Kleidung, Lebensmittel und Bücher) und sauber und unbeschädigt ist. Das kann Deko aller Art, funktionierende Haushaltsgegenstände, Gläser, Vasen, Bilderrahmen, Fotoalben, Geschirr, auch Spielzeug und Puzzles für Kinder und vieles andere sein.

In den neun Monaten, seit die Hütte hier aufgestellt wurde, ist das Angebot bereits gut bekannt und wird rege genutzt. Es ist ein schneller Wechsel und ein ständiger Austausch der Gegenstände feststellbar. Die Hütte wird regelmäßig gepflegt und sauber gehalten. Bisher wurde das Angebot auch kaum missbraucht oder etwas beschädigt. Jeder kann dafür sorgen, dass dies auch so bleibt. Die Hütte ist durchgehend geöffnet. Man kann einfach hingehen, auswählen und mitnehmen, was gefällt - völlig unproblematisch und natürlich kostenlos. Nähere Infos unter 07424-85002