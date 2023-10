Die Schrillen Fehlaperlen begeistern in Frittlingen

Der Frittlinger Bürgerverein „Frida“ präsentierte in der Leintalhalle mit den „Schrillen Fehlaperlen“ dem Publikum einen höchst vergnüglichen Abend. Rund 350 Zuschauer, auch aus der Umgebung, nahmen dieses Angebot war.

Seit 2019 schon steht der Verein mit den Schrillen Fehlaperlen bereits in Verbindung, doch dann kam Corona dazwischen. Jetzt hatte es endlich geklappt und die vier Frauen um den Gitarristen und Liederschreiber Ferdi Riester präsentierten ihr Programm Sapperlot. Die Schrillen Fehlaperlen unterscheiden sich von anderen schwäbischen Comedians, indem sie ihre Nummern in Liedform vortragen. Alle vier Frauen kennen sich aus einem Chor und die Gruppe entstand in den 90er Jahren, als sie eine Nummer für eine Weihnachtsfeier einstudierten, die so gut ankam, dass weitere Auftritte folgten. Seit 2007 touren sie mit einem abendfüllenden Programm.

Mit ihrem Wortwitz und teils schwarzem Humor präsentieren sie alltägliche Themen humorvoll und strapazieren damit die Lachmuskeln des Publikums. Dabei sind sie musikalisch vielfältig, vom Schlager über volkstümlich bis Punk reicht die Spannweite und auch die Themen, über die sie singen, umfassen ein weites Spektrum.

So singen sie über die Gerüchteküche, über Verkaufspartys, stellen ihr Heimatort Neufra/Hohenzollern schonungslos dar, geben Gesundheitstipps mit Eigenurin oder singen ein Loblied auf ihre Männer. Mit „Atemlos“ stellen sie ein neues Sternsingerlied vor oder schildern den Likörexzess beim Frauenausflug. Nicht fehlen durfte ihr bisher größter Hit „Aber mir reicht’s, wenn i weiß, dass i könnt, wenn i wett“.

So mancher wundert sich, über welche Themen man Lieder schreiben kann. Ferdi Riester füllte mit seinen Geschichten und Sololiedern immer die Umziehpausen der Frauen und begleitete virtuos auf der Gitarre. Er hatte mit seinen Liedern über Tante Helgas Spanienfahrt, radikal rüstige Rentner oder über das Schamhaar am Pissoir die Lacher auf seiner Seite.

Am Ende bedankte sich ein begeistertes Publikum mit anhaltendem Applaus für den gelungenen Abend. Der Verein Frida sorgte für das leibliche Wohl der Gäste.