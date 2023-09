Die neuen Erstklässler an der Schillerschule Spaichingen

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurden an der Schillerschule Spaichingen 76 ABC-Schützen in drei ersten Klassen aufgenommen. Die Klasse 4b umrahmte die Feier musikalisch mit der Mundharmonika, unter der Leitung von Martin Binder. Die Kinder der 2a hatten mit ihrer Lehrerin, Caroline Grimm, Gesang und ein Gedicht vorbereitet. In einer kurzen Ansprache von Schulleiter Michael Maurer wurden die Eltern, die Verwandten und natürlich die Kinder begrüßt. Diese hatten im Anschluss an die Feier im Klassenzimmer mit ihren drei Klassenlehrerinnen, Lena Kaiser, Anne Bühler und Daniela Koringer, ihre erste Schulstunde. Die Eltern verweilten sich solange im Schulhof bei Kaffee und Kuchen und warteten auf ihre Kinder.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.