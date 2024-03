Die LandFrauen „Gut zu(m) Fuß“

Erfreulich groß war die Anzahl der Teilnehmerinnen an der von den LandFrauen Tuttlingen organisierten Veranstaltung „Gut zu(m) Fuß“ am 27. Februar. Unter Anleitung der Osteopathin und Physiotherapeutin Claudia Erhard aus Villingen-Schwenningen erfuhr das gut gelaunte Publikum allerlei Wissenswertes über die unteren Gliedmaßen. So erklärte die sympathische Referentin, wie man ohne viel Aufwand seinen Füßen z. B. mit einfachen Übungen, Massage und Einreibungen Gutes tun kann, um sie dazu zu bringen, ihre oft anstrengenden Dienste bereitwillig zu gewähren. Ein großer praktischer Teil und sogar ein Barfußpfad machten Claudia Erhards Vortrag nicht nur zum höchst in-formativen, sondern auch zum überaus unterhaltsamen Erlebnis.

„Gesundheit kann und soll Spaß machen“ - dieser Ausspruch Claudia Erhards könnte unbedingt als Motto dieser Veranstaltung rund um die Füße gelten. Zumindest legten die zufrieden strahlenden Gesichter der Landfrauen diesen Eindruck nahe. Und so nimmt es wenig wunder, dass hier und da ein leiser Ruf nach mehr zu vernehmen war, das nächste Mal vielleicht „etwas mit den Händen?“