Die Kreidezeit ist vorbei

Das Gymnasium Gosheim–Wehingen ist seit diesem Schuljahr mit digitalen Tafeln ausgestattet. In sämtlichen Klassenzimmern und Fachräumen werden insgesamt 25 dieser sogenannten Smartboards eingesetzt.

Kräftig gewerkelt wurde dafür in den Sommerferien, sodass Schüler und Lehrer mit den neuen Geräten ins Schuljahr starten können. Für die Smartboards und deren Einbau, im Gymnasium und in der Realschule, konnten Bundesmittel im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von über 400.000 Euro abgerufen werden. Eine ebenso große Summe mussten die beiden Gemeinden Gosheim und Wehingen allerdings noch aus eigenen Mitteln dazu schießen.

Was die Smartboards in petto haben, konnte das Gymnasium schon seit dem vorletzten Schuljahr in einem Musterklassenzimmer ausprobieren. Lehrer und Schüler können sie wie riesige Tablets benutzen. Das heißt, auf ihnen können nicht nur Bilder oder Filmsequenzen projiziert werden, sie können auch als Schreibunterlage verwendet werden.

Manches bleibt aber beim Alten. Mitschreiben müssen die Schüler weiterhin. Wobei auch hier Veränderungen Einzug halten. Schüler der Klassen 11 und 12 dürfen statt eines Heftes ein eigenes Tablet verwenden, um mitzuschreiben.