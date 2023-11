Die kleine Chorgemeinschaft gestaltet Gottesdienste

Die Chronik des Schwandorfer Kirchenchores St. Ulrich reicht weit zurück. Das Jahr 1893 ist in den ersten Aufzeichnungen festgehalten. Somit kann die Chorgemeinschaft auf 130 Jahre zurückblicken. Renate Kästle und Veronika Kempter kommen zusammen auf 100 Jahre Chorgesang. Vor 60 Jahren ist Renate Kästle in den Chor eingetreten und hat fast die halbe Chorgeschichte miterlebt und mitgestaltet. Seit 23 Jahren trägt sie als Vorsitzende die Verantwortung. Bis zum Jahr 2000 war sie 16 Jahre Schriftführerin. Der Chorgesang wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihr Großvater war bei ihrem Eintritt Dirigent des Chores, ihre Mutter sang viele Jahre im Sopran. Seit 60 Jahren erklingt die Sopranstimme von Renate Kästle in den Gottesdiensten zur Ehre Gottes. Die zweite Vorsitzende Ilona Müller überrechte der Jubilarin mit lobenden Dankesworten ein Blumengebinde. Für 40 Jahre Chorgesang wurde Veronika Kempter von der Vorsitzenden geehrt. Veronika Kempter war anfangs Sängerin im Kirchenchor von Rast und wechselte nach der Heirat in den Schwandorfer Kirchenchor. Sie führt seit Jahren die Kameradschaftskasse. Dies war die Ehrung für die Sängerinnen im kleinen Kreis bei der Cäcilien Feier. Die öffentliche Ehrung in der Kirchengemeinde erfolgt im Gottesdienst am ersten Advent. Zur kleinen Chorgemeinschaft mit Dirigentin und Organistin Ida Schulte zählen derzeit vier Sopran-, zwei Alt- und drei Bassstimmen. Als Tenorsänger kommt bei bestimmten Anlässen Hans Bettinger aus Worndorf hinzu. Die Werbung um zusätzliche Sänger war in den vergangenen Jahren ohne Erfolg: Chorleiterin Ida Schulte wie auch die Vorsitzende Renate Kästle geben die Chorgemeinschaft nicht auf. Solange die Möglichkeit besteht gestalten wir die Gottesdienste, ist ihre gemeinsame Überzeugung. Für den erkrankten Schriftführer Robert Schwarz verlas Veronika Kempter seine Jahresaufschriebe. So überschaubar die Zahl der Chormitglieder ist, so überschaubar ist auch die Chorkasse. Zuwendungen kommen von der Gemeinde und von kirchlicher Seite. Der Kassenbestand ermöglicht immer noch eine gesellige Kameradschaftspflege.

