Die Erwin-Teufel-Schule ehrt ihre Sponsoren

In einer feierlichen Zeremonie wurden am 28. Februar 2024 Unternehmen und der schulische Förderverein INTER-ETS für ihre großzügige Unterstützung der Schule geehrt. Abteilungsleiterin Kirsten Thiemann betonte in ihrer Begrüßung die Bedeutung dieser Partnerschaften für die praxisnahe Ausbildung. „Ohne das Sponsoring wäre an unserer Schule vieles so nicht möglich.“

Landrat Stefan Bär sieht auch in bewegten, von Wandel geprägten Zeiten zwei Konstante. So unterstrich er in seiner Ansprache zum einen die Rolle der Bildung, die - obgleich ausgerichtet auf die Globalisierung - immer auch regional verankert sein sollte. Dies sei im Landkreis Tuttlingen ein gemeinsames regionales Ziel der schon über Jahrzehnte gelebten Partnerschaft aller an der Bildung Beteiligten. Die zweite Konstante seien die langjährigen Partner im Sponsoring der Erwin-Teufel-Schule. Er brachte seine tiefe Dankbarkeit dafür zum Ausdruck und betonte zum Abschluss nochmal wie wertvoll Bildung sei.

Robert Pemsel, Geschäftsführer der Anton Häring KG und erster Vorsitzender des Fördervereins INTER-ETS, begann sein Grußwort mit einem Zitat von Henry Ford: „Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ Die Zusammenarbeit in der Unterstützung der Erwin-Teufel-Schule sei der lebende Beweis und gebe gleich dreifach Anlass zur Freude: für die Schülerinnen und Schüler, für die Ausbildungsbetriebe und speziell für die Wirtschaft der Region. Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte seien Kapital, mit anforderungsgerechten Aus- und Weiterbildungen behaupten sich regionale Unternehmen im globalen Wettbewerb.

Im Anschluss verlieh Abteilungsleiterin Alexandra Devin-Roussety gemeinsam mit dem Leiter der Metallwerkstätten Willi Braun die Dankesurkunden an die Sponsoren. Die Ehrung endete mit einem Sektempfang, der Möglichkeit zum Austausch bot. Insgesamt war die Veranstaltung ein eindrucksvolles Beispiel für die Stärkung der Verbindung zwischen Bildungseinrichtungen und der regionalen Wirtschaft.