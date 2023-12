Die Diakonische Bezirksstelle Tuttlingen bleibt mobil

Eine Anlaufstelle für Rat- und Hilfesuchende mit verschiedensten Problemlagen - das ermöglicht die Kreisdiakoniestelle Tuttlingen im Caritas-Diakonie-Centrum. Neben Sozial- und Lebensberatungen an vier verschiedenen Standorten in der Region bietet das Caritas-Diakonie-Centrum mit dem Café Kännchen auch einen Treffpunkt für Kaffeekränzchen, Spieletreffs und einen Mittagstisch für alle Generationen an. Zudem zählen unter anderem auch Tafelläden und Möbelladen zum breiten Angebot.

Um Außentermine wahrnehmen zu können, Hausbesuche zu tätigen oder auch nicht mobilen Menschen einen Besuch in das Caritas-Diakonie-Centrum durch Hol- und Bringdienste zu ermöglichen, ist ein Fahrzeug unabdingbar. Durch die Förderung der Volksbank wurde bisher vom Gewinnsparverein der Volks- und Raiffeisenbanken ein Fahrzeug für die dringend notwendigen Fahrten zur Verfügung gestellt.

Nachdem der Vertrag nun ausgelaufen ist, ermöglicht eine großzügige Spende der Volksbank, dass die Diakonische Bezirksstelle das Fahrzeug weiter nutzen kann. „Es ist für die ratsuchenden Menschen immer wichtiger, dass wir mit unseren Außenstellen vor Ort präsent und niederschwellig erreichbar sind“, berichtet Jürgen Hau, „die finanziellen und psychischen Notlagen der Menschen nehmen deutlich zu. Wir merken das an den stark gestiegenen Nachfragen nach Beratung und Unterstützung in allen Lebensbereichen.“

Pünktlich zum Jahresende und kurz vor Weihnachten kam jetzt die willkommene finanzielle Unterstützung durch die Volksbank. Wenn staatliche und kirchliche Mittel gekürzt werden, gleichzeitig aber der Hilfebedarf der Menschen immer mehr zunimmt, ist die Diakonischen Bezirksstelle als Wohlfahrtsverband verstärkt auf Spenden und Sponsoring von Unternehmen und Stiftungen aus der Region angewiesen.