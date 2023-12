Die Bläserklassen starten ins neue Schuljahr

Das Unterrichtsmodell „Bläserklasse“ wurde vor vier Jahren in der Gemeinschaftsschule Aldingen etabliert. Seither haben insgesamt 133 Schüler zwischen Klasse 3 und 6 im Musikunterricht ein Blasinstrument erlernt.

„Bläserklasse bedeutet, dass Schüler die Chance haben, im Rahmen des Musikunterrichts ein Blasinstrument zu erlernen“, so die Musiklehrerin und Leiterin der Bläserklasse Eva-Maria Wettki. „Eine Unterrichtsstunde pro Woche ist dabei Kleingruppenunterricht und die zweite ist eine Orchesterstunde. Da studieren wir Stücke ein, mit denen wir uns dann auf der Bühne präsentieren.“

Das Erlernen eines Instrumentes im Unterricht macht die Inhalte des Musikunterrichts praktisch erlebbar. „Die Schüler wissen nicht nur theoretisch, wie eine Achtelnote aussieht, sie wissen wie sie klingt und können sie selbst auf ihrem Instrument musizieren.“

„Am schönsten ist es, dass so auch Kinder mit dem Thema Blasmusik in Berührung kommen, die es sonst nicht würden. Wirklich jedes Kind hat hier die Möglichkeit, es auszuprobieren. Und wenn ein Kind durch die Bläserklasse seine Leidenschaft für ein Instrument entdeckt und über die Bläserklassenzeit hinaus im Musikverein bleibt und dort weiterlernen kann, dann freut mich das besonders“, schwärmt die Lehrerin, die selbst Querflötistin ist.

Die Musikvereine im Einzugsgebiet der Schule sind enge Kooperationspartner der Bläserklasse. Gemeinsam mit Karl Jung, dem Vorsitzenden des Musikvereins Aldingen, wurde die Bläserklasse vor vier Jahren aus der Taufe gehoben. „Unser Ziel ist es, Schüler für die Musik zu begeistern und ihnen zu ermöglichen, schon während der Zeit in der Bläserklasse im Musikverein ihrer Heimatgemeinde Fuß zu fassen und dort mitzuspielen“. Karl Jung ist stolz auf die gute Entwicklung im Musikverein Aldingen. Es spielen 16 Kinder in der Jugendkapelle und 16 Kinder in der Nachwuchsgruppe, die alle aus der Kooperation hervorgegangen sind.

„Wir haben engagierte Kooperationspartner in den Musikvereinen. Vereine sind ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft und die Musikvereine sind dankbar über Nachwuchs. Sie stellen den Schülern gerne Instrumente zur Verfügung für die Zeit des Bläserklassenunterrichts.“ Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. „Die Kooperation mit den Vereinen trägt wesentlich zum Erfolg unserer Bläserklasse bei.“