Die Black Forest Panthers aus Schwenningen zu Gast am OHG

Am Freitag, 24. November, hatte das OHG Besuch von den Basketball-Zweitbundesligisten aus Schwenningen. Zehn Basketballprofis und das Trainerteam um Marti Zamora nahmen sich einen Vormittag Zeit, um mit den Sport-Profilfächlern der Klassen 8 und 10 sowie den Sport-Leistungsfächlern der K1 und K2 beider Gymnasien ein paar Trainingseinheiten durchzuführen. Einmal mit den „Großen“ (Daniel Mayr, Center und Geschäftsführer der Panthers, ist 2,18 m groß) zu spielen, hat den Schülerinnen und Schülern großen Spaß gemacht und stellte eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag dar.

Darüber hinaus hatten die Profis ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk im Gepäck: Sie verteilten 150 Freikarten, die jeweils den Zutritt zu einem Heimspiel in dieser Saison berechtigen. Dieser Einladung folgten gleich am darauffolgenden Sonntag rund 70 Schülerinnen und Schülern vom OHG und waren vom Tempo des Spiels und der Atmosphäre in der Basketballhalle begeistert.