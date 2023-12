Welcher Torjäger hat seine Mannschaft zur Herbstmeisterschaft geschossen? Welcher Torhüter hielt mit seinen Paraden seinen Club von den Abstiegsplätzen fern? Welcher Mittelfeldspieler ist zum unersetzbaren Mittelfeldmotor und Regisseur avanciert? Und an welchem Verteidiger gab es in dieser Hinserie kein Vorbeikommen?

Wir haben die Fußball-Vereine aus dem Kreis Tuttlingen nach ihren herausragenden Spielern gefragt. Und die Vereine haben tatkräftig dabei mitgeholfen, die Mannschaft der Hinrunde aufzustellen und haben uns ihre prägenden Spieler vorgestellt und jeweils eine kleine Laudatio geschrieben.

Dies ist nun die Allstar-Mannschaft der Hinrunde, die sich aus Spielern zusammensetzt, die in den Landesligen Württemberg und Südbaden sowie den Bezirksligen Schwarzwald und badischer Schwarzwald vertreten sind und im Landkreis Tuttlingen wochenends ihre Fußballschuhe schnüren. Eine Allstar-Auswahl der Vereine.

Der Torhüter

Justin Wibiral ist der Torhüter der Hinrunde. (Foto: Privat/Pixabay )

Justin Wibiral (FSV Denkingen/Bezirksliga Schwarzwald): 24 Jahre, Torhüter: Justin Wibirals Stärken sind seine Reaktionsfähigkeit auf der Linie wie auch seine spielerischen Fähigkeiten im Spielaufbau. Besonders in den Spielen, die der FSV Denkingen gewonnen hat, war er maßgeblich dran beteiligt.

Auf der Ersatzbank Fabian Stihl (SG Kirchen-Hausen/Bezirksliga badischer Schwarzwald): 27 Jahre, Torwart: Fabian Stihl ist nach einer starken Meistersaison 2022/2023 auch in der Bezirksliga ein sicherer Rückhalt und hat der Mannschaft oft den Rücken freigehalten. Insbesondere in Eins-gegen-eins-Situationen und bei Elfmetern eine Klasse für sich. Neben dem Platz auch als Mitglied des Vorstands leidenschaftlich und mit großem Zeitaufwand für den Verein engagiert.

Die Abwehr

Das ist die Abwehr des Jahres (von links): Dominik Maus vom FC Gutmadingen, Marius Schätzle vom SV Wurmlingen und Aaron Barquero Schwarz vom SC 04 Tuttlingen. (Foto: Vereine )

Dominik Maus(FC Gutmadingen/Landesliga Südbaden): 32 Jahre, Innenverteidiger: Fels in der Brandung, Zweikampf-Monster, spielt seine ganze Erfahrung aus und gibt diese auch weiter. Ist in den entscheidenden Momenten immer da.

Marius Schätzle (SV Wurmlingen/Bezirksliga Schwarzwald): 29 Jahre, Rechtsverteidiger/Innenverteidiger: Marius Schätzle ist ein Wurmlinger Urgestein, das in jungen Jahren bereits Erfahrungen in höherklassigen Teams sammeln konnte. Seine Erfahrung und die Ruhe am Ball bringt er jede Woche aufs Neue auf den Platz. Des Weiteren besticht er durch seine Grätschen und sein gutes Stellungsspiel. Auch außerhalb des Platzes ist er der verlängerte Arm des Trainerteams und ist sich für keine Aufgabe zu schade.

Aaron Barquero Schwarz (SC 04 Tuttlingen/Landesliga Württemberg): 24 Jahre, Innenverteidiger: Aaron Barquero Schwarz zeichnet sich durch seine beeindruckende körperliche Stärke aus und wird als regelrechtes Zweikampfmonster wahrgenommen. Mitunter erinnert er an die Spielweise von Lucio vom FC Bayern, indem er durch seine Durchsetzungsfähigkeit oft nur durch ein Foul gestoppt werden kann. Seine robuste Spielweise verleiht ihm eine herausragende Präsenz auf dem Spielfeld.

Auf der Ersatzbank Marvin Henning (SV TuS Immendingen/Bezirksliga badischer Schwarzwald): 26 Jahre, Innenverteidiger/defensives Mittelfeld: Marvin Henning wirft sich in jeden Ball, zeigt konstante Leistungen, kam aus der zweiten Mannschaft hoch und wurde sofort zum Stammspieler. David Benne (FSV Denkingen/Bezirksliga Schwarzwald): 26 Jahre, Innenverteidiger: David Benne ist einer der Führungsspieler und gleichzeitig auch Kapitän. Er ist ein kompletter, spielstarker Innenverteidiger, der während der Vorrunde auch in den weniger guten Momenten nie aufgesteckt hat. Er hat eine hervorragende Mentalität. Omar Manjang (FV Möhringen/Bezirksliga badischer Schwarzwald): 28 Jahre, Verteidigung: Omar Manjang strahlt eine enorme Sicherheit in unserer Abwehrreihe aus, seine Ruhe am Ball und sein faires Verteidigen zeichnen ihn aus. Bei Standards ist Omar mit seinem Kopfballspiel eine wirkliche Gefahr für den Gegner, was seine bereits erzielten Tore, seine Vorlagen und kreierten Chancen zeigen. Paolo de Meo (SV Wurmlingen/Bezirksliga Schwarzwald): 31 Jahre, Linksverteidiger/Innenverteidiger: Paolo de Meo kam im Sommer neu zum SV Wurmlingen, in kürzester Zeit avancierter er zum absoluten Leistungsträger. Seine Übersicht und seine Zweikampfstärke sucht sicherlich seines Gleichens in der Bezirksliga. Außerdem ist für einen Abwehrspieler mit seiner Größe seine technische Versiertheit hervorzuheben.

Das Mittelfeld

Das Mittelfeld des Jahres (im Uhrzeigersinn von oben links): Jan Rubner vom SV Bubsheim, Florent Berisha vom SV TuS Immendingen, Jonathan Raus von der SG Kirchen-Hausen und Maximilianbell vom FV Möhringen. (Foto: Vereine )

Jan Rubner (SV Bubsheim/Bezirksliga Schwarzwald): 26 Jahre, Sechser: Jan Rubner ist ein Zweikampfmonster, das keinen Zweikampf verloren gibt und überall auf dem Spielfeld zu finden ist, um Löcher zu stopfen. Geht auch dahin, wo es weh tut.

Florent Berisha(SV TuS Immendingen/Bezirksliga badischer Schwarzwald): 25 Jahre, Außenverteidiger: Florent Berisha ist die Pferdelunge und Capitano des Teams - machte eine tolle Entwicklung als Mensch und als Führungsspieler in der Hinrunde, übernimmt Verantwortung und hält die Mannschaft zusammen - auf und neben dem Platz.

Jonathan Raus(SG Kirchen-Hausen /Bezirksliga badischer Schwarzwald): 22 Jahre, Zentrales Mittelfeld: Jonathan Raus ist einer der Dauerbrenner im Team, er hat bisher noch keine einzige Minute auf dem Feld verpasst. Ist als zentraler Spieler trotz seines jungen Alters inzwischen schon ein wichtiger Impulsgeber in der Mannschaft. Er besticht als Dauerläufer, stopft sehr viele Lücken auf dem Feld und ist für einen zentralen Mittelfeldspieler zudem auch noch oft in der Offensive zu finden und hat bereits drei Saisontore erzielt sowie mehrere Tore vorbereitet.

Maximilian Bell (FV Möhringen/Bezirksliga badischer Schwarzwald): 28 Jahre, Mittelfeld/Sturm: Maximilian Bell überzeugt durch seinen Torabschluss, seine Schnelligkeit und den Willen erfolgreich zu sein. Ob über außen oder zentral -Maximilian Bell trägt mit seinen vielen Toren zum Erfolg der Mannschaft bei.

Auf der Ersatzbank Martin Geisel (SV Bubsheim/Bezirksliga Schwarzwald): 21 Jahre Jahre, Sechser: Neuzugang. Seine Lieblingsfarbe ist gelb. Sehr ballsicher, guter Spielaufbau, laufstark und aggressiv. Robin Petrowski (SC 04 Tuttlingen/Landesliga Württemberg): 26 Jahre, Mitteldfeld/Sechser: Robin Petrowski gilt als äußerst zuverlässiger Fußballspieler, der auf dem Spielfeld als Anführer agiert. Seine positive Einstellung und sein ausgezeichnetes Auge für seine Mitspieler sind immer teamorientiert. Mit seinen Fähigkeiten trägt er maßgeblich dazu bei, das Spielgeschehen zu lenken und das Team zu stärken. Dean Savic (SpVgg Trossingen/Bezirksliga Schwarzwald): 19 Jahre, Zentrales Mittelfeld: Dean Savic hat sich im Verlauf der Hinrunde zu einem absoluten Leistungsträger im zentralen Mittelfeld entwickelt. Neben seinen technischen Fähigkeiten und der Zweikampfstärke, gehört der Abschluss zu seinen absoluten Stärken. So erzielte er zweimal den wichtigen 1:0-Siegtreffer mit herrlichen Distanzschusstoren aus gut 25 Metern. Maximilian Moser (SV Geisingen/Landesliga Südbaden): 27 Jahre, Außenmittelfeldspieler oder Außenverteidiger: Maximilian Moser war gerade in der Anfangsphase der Saison treibende Kraft auf der rechten Seite. Sein sehr dynamischer Antritt sowie seine hohe Endgeschwindigkeit erlaubt es ihm, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive das Spiel zu prägen.

Der Angriff

Der Angriff des Jahres (von links): Nino Rebholz vom VfL Mühlheim, John Hankins von der SpVgg Trossingen und Fabian Federle vom SV Geisingen. (Foto: Vereine )

Nino Rebholz (VfL Mühlheim/Bezirksliga Schwarzwald): 20 Jahre, Sturm: Absoluter Bulle in der Sturmspitze, der selbst für erfahrene Gegenspieler nur schwer vom Ball zu trennen und zu verteidigen ist. Strahlt immer Torgefahr aus und wird trotz seines jungen Alters mehr und mehr zum Torgarant.

John Hankins (SpVgg Trossingen/Bezirksliga Schwarzwald): 23 Jahre, Außenbahn rechts oder links: Das Eigengewächs der Trossinger hat zur neuen Runde einen wahnsinnigen Entwicklungsschritt gemacht. Auf der Außenposition besticht er durch seine Geschwindigkeit und seinen Spielwitz.

Fabian Federle(SV Geisingen/Landesliga Südbaden): 24 Jahre, Außenstürmer: Der bullige Außenstürmer Fabian Federle sicherte seinem Team gerade zu Beginn der Saison einige Punktgewinne. Mit acht Toren und fünf Vorlagen ist er an mehr als 50 Prozent aller Tore der Geisinger Landesligaelf direkt beteiligt.