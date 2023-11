Die Baldenberg-Schule Spaichingen im Kino

Im Rahmen der diesjährigen Schulkinowoche fuhren die Grundstufen-Schülerinnen und -Schüler der Baldenberg-Schule mit ihren beiden Lehrerinnen Florine Infante und Jutta Keil mit dem Ringzug in das Tuttlinger Kino.

Die Schulkinowoche ist seit 2002 ein bundesweites Angebot der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, deren Veranstalter in allen 16 Bundesländern seit 2006 die Vision Kino in Kooperation mit Partnern ist. In diesem Zeitraum können Schulklassen zu einem ermäßigten Eintrittspreis bestimmte Kinovorstellungen in einem nahegelegenen Kino besuchen. Die im Rahmen der Schulkinowoche angebotenen Filme lassen sich in verschiedene Unterrichtsfächer integrieren. Zu jedem Film liegt pädagogisches Begleitmaterial vor, das den Lehrkräften vor dem Kinobesuch kostenfrei zur Verfügung steht. Die Schulkinowoche in Baden-Württemberg wird unter anderem in Kooperation mit dem Landesmedienzentrum und dem Kultusministerium Baden-Württemberg durchgeführt, weshalb auch alle Kinobesucher auf der großen Leinwand zunächst von der Kultusministerin begrüßt werden. Für die Lernenden der Baldenberg-Schule war das eine besonders große Wiedersehensfreude, da sie Theresia Schopper bereits im Sommer in Stuttgart persönlich kennenlernen durften.

Die Lehrerinnen Florine Infante und Jutta Keil hatten sich dieses Jahr für den ruhigen Naturfilm „Die Eiche“ entschieden. Die älteren Schülerinnen und Schüler der Hauptstufe der Spaichinger Baldenberg-Schule sind während des Aktionszeitraums auch noch für einen anderen Film angemeldet und werden diesen Tag sicherlich auch genießen und als gewinnbringend erleben.