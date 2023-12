Deutschland-Stipendium am Campus Tuttlingen für Oliver Schmidt

Der Rotary-Club Hohenkarpfen-Tuttlingen setzt sein Engagement für Bildung und regionale Entwicklung fort, indem er ein Deutschland-Stipendium an einen herausragenden Studierenden vergibt. Oliver Schmidt, der an der Fakultät Industrial Technologies des Campus Tuttlingen im Studiengang Medizintechnik studiert, wurde für seine akademischen Leistungen und sein gesellschaftliches Engagement geehrt.

In einer feierlichen Zeremonie überreichte Marco Gola, Vertreter des Rotary-Clubs Hohenkarpfen-Tuttlingen, das Deutschland-Stipendium an den Studierenden Oliver Schmidt. Dieser Stipendiat zeichnet sich durch sein hohes Maß an akademischer Exzellenz und sozialem Engagement aus und repräsentiert somit ideal die Werte und Ziele des Deutschland-Stipendiums. Oliver Schmidt studiert an der Fakultät Industrial Technologies des Campus Tuttlingen im Studiengang Medizintechnik. „Mit dieser Unterstützung wollen wir nicht nur herausragende Studienleistungen anerkennen, sondern auch einen Anreiz für zukünftige Spitzenleistungen schaffen“, sagte Marco Gola während der Übergabe.

Das Deutschland-Stipendium ist eine Initiative, die talentierte und engagierte Studierende fördert, indem staatliche Mittel durch private Förderungen wie die des Rotary-Clubs ergänzt werden. Diese Partnerschaft zwischen Staat und Gesellschaft zielt darauf ab, Deutschland als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu stärken und die Studierenden für ihre Leistungen und ihr Engagement zu belohnen.

Der Rotary-Club Hohenkarpfen-Tuttlingen sieht in der Vergabe des Stipendiums eine Investition in die Zukunft der Region. Die Förderung junger Talente ist ein entscheidender Faktor für die Attraktivität und wirtschaftliche Entwicklung des Standortes. Durch die enge Verbindung von Campus und Stadt entsteht ein fruchtbarer Austausch, der das gegenseitige Verständnis und die Innovationskraft stärkt.