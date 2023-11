Deutsch-Französische Begegnung in Wehingen

Als am 17. Oktober die Schüler aus Luxemburg ihren Besuch am Gymnasium Gosheim-Wehingen antraten, wurden sie als ausländische Gäste mit gehisster Fahne empfangen. Doch es war nicht die luxemburgische, sondern die französische Flagge, die vor dem GGW wehte. Das ist aber kein Versehen, denn die vierzehn Schülerinnen und Schüler kommen vom Lycée Vauban ‐ einem französischen Privatgymnasium in Luxemburg. Seit einigen Jahren besteht der Austausch mit dem GGW nun schon und dient der Vertiefung der europäischen Freundschaft und der Förderung der Sprachkenntnisse der Schüler.

Während des Austauschs haben die Gastschüler einen Einblick in das deutsche Schulleben und in das deutsche Familienleben bekommen. In der Schule stand zum einen Unterricht in verschiedenen Klassen auf dem Plan, zum anderen erarbeiteten die Gäste zusammen mit den Heuberger Schülern ein Projekt, das Klischees und Vorurteile über Deutsche, Franzosen und Luxemburger in den Blick nahm. Zum Schulprogramm gehörten aber auch zahlreiche Unternehmungen, wie eine Lama-Wanderung in Böttingen oder der Besuch des Sea Life in Konstanz.

Organisiert hatte den Besuch auf deutscher Seite Französischlehrerin Sarah Rees, wobei sie von ihrer Kollegin Catarina Rademacher unterstützt wurde. Rees sieht im Austausch „eine tolle Erfahrung, die Europa erfahrbar“ werden lasse. Dass die andere Kultur zu verstehen, manchmal mit den ganz unscheinbaren Dingen zusammenhängt, zeigt für sie das Beispiel des Essens. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre würde sie den Gastschülern nun immer vor dem ersten Abend in den Familien erklären, was ein schwäbisches Vesper sei. Die Jugendlichen, deren Essgewohnheiten französisch sind, hätten früher das Vesper mit Vorspeisen verwechselt und dann vergeblich auf das warme Hauptgericht gewartet. Solche kleinen Erfahrungen zeigen ‐ das Verständnis für einander braucht die persönliche Begegnung.