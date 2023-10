Der VdK Immendingen im bayrischen Wald

Los ging es ab Donaueschingen. Nach der Frühstückspause in Landsberg, im Hotel Landsberger Hof, fuhren wir gesättigt und gut gelaunt weiter Richtung München, Regensburg, Straubing, Bogen nach Elisabethszell ins Hotel Mariandel, zum „Singenden Wirt“.

Der Tag begann mit einer Ortsführung durch Elisabethszell mit unserem Wirt Stefan. Bei einem Weißwurstessen und einem dazugehörigen Glas Weißbier und einem Gläschen Bärwurzschnaps, fühlte sich jeder in Bayern angekommen. Am Nachmittag besuchten wir den Wallfahrtsort Bogenberg mit seiner 13 Meter hohen Kerze. Am Abend unterhielt uns der „Singende Wirt“ Stefan mit Musik und Witz.

Der dritte Tag führte uns nach Passau. Am Vormittag ein Bummel durch die Stadt, wer wollte besuchte den Dom, zum heiligen Stefanus. Am Nachmittag erwartete uns ein Schiff, das „Kristallschiff Swarovsky“, auf der wir die Landschaft entlang der Donau bei Passau genießen konnten.

Am vierten Tag. Eine Fahrt durch den Bayrischen Wald mit dem Biobauern Alfons. Er erzählte mit Witz und Humor über die Zustände des bayrischen Waldes und die Probleme der Bauern in der Region. Weiter ging es über die berühmte Glasstraße, zum Glasdorf Weinfurt bei Arnbruck. Bei einer Vorführung der Glasbläserei konnten wir sehen, was man aus Glas machen kann. Bei dem Rundgang im Geschäft, sowie im Außenbereich sahen wir schöne verschiedene Glaswaren, Kugeln, Figuren, Gläser und andere Kunstwerke.

Weiter ging es zu einer Bärwurzerei. Man konnte es nicht glauben, Schnaps wird aus verschiedenen Sorten hergestellt. Wer wollte, konnte natürlich probieren, ehe man was kaufte. Und unser Biobauer Alfons erhellte mit seiner witzigen Art weiter die Gemüter im Bus.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der Besuch des Waldwipfelweges in Maibrunn. In 55 Meter Höhe, über den Wipfeln der Bäume, mit einem atemberaubenden Blick über den Bayrischen Wald, war gigantisch.

Freitag, Heimreisetag. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es mit vielen Erlebnissen Richtung Heimat. Aber nicht ohne einen Stopp in der Pralinenfabrik Seidel in Laaber. Mit einem Stopp bei Stockach in Nenzingen zum abschließenden Abendessen im Restaurant Schönenberger Hof endete unsere Reise.