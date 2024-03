Der SV Dürbheim blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Am Freitag, 08. März, veranstaltete der SV Dürbheim die diesjährige Generalversammlung. Viele Vereinsmitglieder sind dem Aufruf gefolgt und erlebten eine kurzweilige Versammlung die von vielen Höhepunkten des vergangenen Jahres berichten konnte. Vor allen Dingen die sportliche Bilanz war durchweg erfolgreich.

Die Fußballer sind nach einer schwierigen Vorsaison wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und konnten sich in der Kreisliga B in der Spitzengruppe etablieren.

Die Ringer konnten alle anvisierten Ziele erreichen. Neben einer erfolgreichen Ausrichtung der Deutschen Ringermeisterschaft der A-Jugend, konnten auch alle Saisonziele erreicht werden. Die Jugendringer schafften den Klassenerhalt und die KG Dürbheim/Mühlheim II wurde souverän ohne Punktverlust Meister in der Bezirksklasse. Auch die 1. Mannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Oberliga und startet somit in diesem Jahr wieder in der Oberliga.

Dass nicht nur Fußball und Ringen beim Sportverein erfolgreich ist zeigte in beeindruckender Weise die eigene Showtanzgruppe „Stardust“. Ihren Siegertanz „Starbucks - hast du Lust auf einen Kaffee?“ präsentierten die jungen Mädels im Alter von 11 - 15 Jahre zum Abschluss ihrer erfolgreichen Saison auf der Generalversammlung. Bei insgesamt fünf Wettbewerben erreichte „Stardust“ 2x 3. Platz, 1x 2. Platz und ging sogar 2x als Sieger hervor.

1. Vorstand Dr. Günther Meßmer ging in seinen Ausführungen näher auf die folgenden beiden Großprojekte Neugestaltung Sporthaus und Herstellung Pflasterfläche ein.

Bürgermeisterin Heike Burgbacher konnte die Vorstandschaft einstimmig entlasten und führte die Neuwahlen durch. Der Generationenwechsel geht weiter. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die beiden Urgesteine Sabine Mattes und Egon Mattes verabschiedet wurden, folgten in diesem Jahr Anton Zepf und Michael Wenzler. Beide sind schon seit Jahrzehnten im Verein aktiv und wurden an der Generalversammlung mit tosendem Applaus verabschiedet.

Für Anton Zepf übernimmt als Abteilungsleiter Ringen Andreas Wenzler und für Michael Wenzler folgt Matthias Faude als Beisitzer. Zudem wurde Sophie Gimbel als neue Abteilungsleiterin Turnen, Florian Schneider als neuer Jugendleiter Fußball und Robin Kessler als neuer Beisitzer gewählt. Für ihre Verdienste wurden Anette Wenzler, Egon Mattes, Rolf Zepf und Sieghart Zepf zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt.