Der Schulhof verwandelt sich in einen Weihnachtszauber

Lichterketten, geschmückte Tannenbäume und der Geruch von frischen Waffeln und Grillwürsten empfingen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf dem Schulhof.

An Ständen priesen die Schülerinnen und Schüler Selbstgebasteltes wie Sternenanhänger, Weihnachtswichtel, Eis-Windlichter oder Goldige Engel an. So wechselten die „kleinen Kunstwerke“ ihren Besitzer und gleichzeitig wurde die Klassenkasse aufgebessert.

Der Lehrerparkplatz wurde unter dezentem Flutlicht zur Bühne für die Homburgschüler. Die Schülerinnen und Schüler sangen, tanzten und rappten und sorgten unter dem Beifall der Zuschauer für eine weihnachtliche Stimmung. Die Eltern versorgten derweil mit Grillwürsten, Kuchen und Glühwein oder Kinderpunsch die Gäste.

Beim Förderverein „Die Hombies“ leuchteten die Kinderaugen, wenn beim Glücksrad ein Treffer und somit ein Gewinn gelang. Die Ganztagesbetreuerinnen sorgten mit ihren süßen und herzhaften Waffeln für einen gelungene Nachspeise. Und wer noch nicht genug verzehrt hatte, konnte sein Stockbrot über dem offenen Feuer selbst backen.

Und so endete der Weihnachtszauber mit glücklichen Kindern, zufriedenen Lehrkräften und Eltern.