Der OGV Neuhausen ob Eck gibt Schnittkurse

Der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck hatte am Samstagmorgen vor elf Teilnehmern den richtigen Schnitt an Obstbäumen gezeigt. Auf einer Streuobstwiese in Worndorf, Danningen wurde an den alten Baumbeständen Hand als auch Säge angelegt. Dadurch könne der Pflegeaufwand an Obstbäumen, Beerensträuchern und Ziersträuchern erheblich reduziert werden. Auf Wunsch der Teilnehmer gingen Alfred Schaz und Martin Bertsche auch auf die Kronenpflege und Verjüngung alter Obstbäume ein.

Am Nachmittag begann der Schnittkurs für Frauen im Vereinsgarten „Alpenblick“. Da nur zwei Interessierte teilnahmen, wurden die Beerensträucher und Rosen im Vereinsgarten geschnitten und in Form gebracht. Der richtige Schnitt ist die beste Voraussetzung, dass es eine gute Ernte (Beeren) und ein schöner Anblick (Rosen und Ziersträucher) gäbe.