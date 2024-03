Der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck verjüngt sich

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neuhausen ob Eck hat die Hauptversammlung abgehalten. Vor der Versammlung wurde mit einem kleinen Stehempfang und einer Fotoausstellung an die Wiederbelebung des Vereins vor 40 Jahren gedacht. Vorsitzender Alfred Schaz rief die Anfänge des Neubeginns wieder ins Gedächtnis. Mit Martin Bertsche als Kassierer wurden die Amtsgeschäfte im Jahr 1984 wieder aufgenommen. Damals waren 14 Mitglieder dabei, dem Verein neues Leben einzuhauchen. In einer Fotoausstellung wurden die Aktivitäten der Vereinsmitglieder nochmals lebendig vor Augen geführt. Die Vereinsmitglieder dankten den Urgesteinen Alfred Schaz, Martin Bertsche mit einem persönlichen Fotobuch sowie einem Geschenkkorb und einer Orchidee für die gute Seele des Vereins, Doris Schaz. Monika Schaz wurde für 40 Jahre Mitglied mit dem Goldenen LOGL-Bäumchen und einem Präsent geehrt.

Die Mitgliederzahl stieg auf 323 Mitgliedern an. Bürgermeisterin Marina Jung überbrachte den Dank der Gemeinde vor der Entlastung und sagte, dass der Verein in den letzten vierzig Jahren viele Ideen umgesetzt hätte und sehr aktiv am Gemeinwesen teilhabe.

Bei den Wahlen wurde für die ausscheidende zweite Vorsitzende Uschi Schaz die Mitglieder Alisa Schilling und Dominik Schaz zu Stellvertretern gewählt. Schriftführer Martin Bertsche wurde im Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden Ilse Schaz und Achim Luz im Amt bestätigt. Uschi Schaz wurde als Beisitzerin gewählt. Als neuer Beisitzer wählte die Versammlung Andreas Diener. Aus der Vorstandschaft verabschiedet wurden Anita Bautz, Friederike Schlenger, Herbert Schaz (verstorben) und Lucia Reisinger.

Kreisvorsitzender Hans Weber nahm die Ehrungen vor. Mit dem bronzenen LOGL-Bäumchen für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden zwölf Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde acht Mitglieder mit dem silbernen LOGL-Bäumchen geehrt. Für 40 Jahre wurden mit dem goldenen LOGL-Bäumchen Martin Bertsche und Monika Schaz geehrt. Friederike Schlenger wurde nach 16 Jahren als Beisitzerin mit einer Urkunde verabschiedet und geehrt. Hans Weber nahm eine besondere Ehrung vor. Martin Bertsche erhält die Bronzene Medaille (bei der Kreisversammlung) und eine Ehrenurkunde für 40 Jahre in der Vorstandschaft. Alfred Schaz hat bereits die Goldene Medaille und wurde vom Kreisverband mit einer Ehrenurkunde und einem Kirschbaum geehrt.