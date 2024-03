Der Musikverein Worndorf sucht dringend Verstärkung

Der Musikverein in Worndorf hat seine Generalversammlung im Schützenhaus abgehalten.

Der erste Vorsitzende Phillip Jäger sagte, dass ein intensives und anstrengendes Jahr hinter uns liege. Jubiläen der Feuerwehren Neuhausen und Schwandorf, die Feierlichkeiten zu „50 Jahre Gesamtgemeinde“ sowie das Doppelkonzert mit dem Kirchenchor konnten nur mit Unterstützung von Musikerinnen und Musiker anderer Musikvereine gestemmt werden.

Der Höhepunkt des Musikjahres war der Auftritt vom Southside Festival Brass Orchester, der für die teilnehmenden Worndorfer Musikanten ein unvergessliches Erlebnis war. Der Probenbesuch lasse zu wünschen übrig und sollte wegen der personellen Engpässe besser werden. Das Orchester bereichere das Gemeinwesen, denn „ohne Musik ist es sehr still, sagte Jäger.

Schriftführer Andreas Schmid ließ das vergangene Jahr Revue passieren. In seinem detaillierten Tätigkeitsbericht kamen neben den Auftritten auch die Kameradschaft nicht zu kurz.

Kassier Alwin Brütsch konnte in seinem Kassenbericht ein gutes finanzielles Polster vorweisen. Kassenprüfer Harald Hagen bescheinigte es.

Jugendwart Selina Welte berichtete, dass sieben Kinder derzeit eine Ausbildung absolvierten. Zwei Nachwuchsmusikerinnen spielen in der Jugendkapelle in Neuhausen ob Eck. Der Vorspielnachmittag brachte nicht den erhofften Erfolg. Allerdings werde man in der Nachwuchswerbung nicht nachlassen.

Dirigent Walter Mutscheller sagte: „Wir haben viel geleistet“. Er dankte den Orchestermitgliedern, die trotz schwieriger Zeit bei der Stange gehalten hätten und mahnte ebenfalls den Probenbesuch an.

Bürgermeisterin Marina Jung, die die Entlastung vornahm, dankte für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit während des Jubiläumsjahrs der Gemeinde. „Der Musikverein hat auch für das Zusammenwachsen der Gemeinde mit seinen Auftritten beigetragen und das gute Image der Gemeinde aufpoliert“.

Bei den Wahlen wurde der zweite Vorsitzende Tobias Hepfer, Schriftführer Andreas Schmid, die Kassenprüfer Harald Hagen und Walter Ruggaber sowie die passiven Beisitzer Nicole Weikart und Bettina Wohlhüter in ihren Ämtern bestätigt.

Gabi Schaz wurden aus den Reihen des Orchesters verabschiedet. Für den Probenbesuch mit den wenigsten Fehlzeiten erhielt Alwin Brütsch für Null Fehlproben, Jürgen Kohli für eine, Else Hauff für zwei und Walter Mutscheller für drei Fehlproben ein Geschenk.