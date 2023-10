Der Mostbesen ist ein grandioser Erfolg

Erstmals hatte der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen einen zweitägigen Mostbesen im neuen Schuppen auf dem Vereinsgelände „Alpenblick“ veranstaltet.

Beim Mostbesen geht es darum, frisch gepressten Apfelsaft, Suser, gegärten Traubensaft und Most mit deftigem Vesper zu probieren und zu verköstigen. Bereits am Samstag strömten die Gäste in den Schuppen und beheiztem Vorzelt, um die mannigfaltigen Angebote zu nutzen. Der Renner waren die Dünnete mit Speck und gedünsteten Zwiebeln, die von Werner und Ingrid Maier zubereitet und im Steinofen gebacken und ofenfrisch serviert wurden. Auch der „Obazda“, der Wurstteller sowie die Schmalz- und Käsebrote fanden reißenden Absatz.

Am Montagabend fand die gute Resonanz ihre Fortsetzung. Die zahlreichen Helferinnen und Helfer sowie die Bedienungen Bibi, Janina, Alisa und Uschi hatten alle Hände voll zu tun, um den Hunger und Durst der Gäste zu stillen. Die Veranstaltung an zwei Tagen hatte aufgrund der großen Resonanz der Nerv der Besucherinnen und Besucher getroffen. Die OGV-Mitglieder, allen voran der Vorsitzende Alfred Schaz, waren mit dem Mostbesen mehr als zufrieden.